Опечатку Трампа признали словом года 1 29.12.2017, 22:07

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Дональд Трамп

Свою версию рейтинга «слов года» представило издание The Daily Telegraph.

Издание The Daily Telegraph 29 декабря опубликовало рейтинг самых популярных слов в 2017 году. Победителем онлайн-голосования (27%) стало слово covfefe, которое президент США Дональд Трамп случайно опубликовал в своём Twitter, передает comments.ua.

В мае 2017 года американский лидер написал: «Несмотря на постоянно негативное covfefe прессы», не закончив предложение. Пользователи принялись гадать, что означает это слово. Вероятно, Трамп имел в виду слово coverage. В этом случае фраза была незаконченной, однако написанной грамотно, и означала бы «Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы...».

Второе место заняло шутливое прозвище британского премьера Терезы Мэй – Maybot (17), придуманное в конце 2016 года колумнистом издания Guardian Джоном Грейсом, сравнившим руководителя правительства с компьютерной программой.

На третьей строчке рейтинга с результатом 16% оказалось слово Bitcoin.

Также в рейтинг попали слова «неуместный», «контент» и Вайнштейн». При этом отмечается, что фамилия скандального продюсера, обвиненного в многочисленных сексуальных домогательствах, уже используется в качестве имени нарицательного.