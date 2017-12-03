Россия идет в финансовую кабалу к Китаю 4 3.12.2017, 15:30

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РФ начнет занимать в юанях из-за угрозы санкций США.

Рынок российского государственного долга, где нерезиденты уже контролируют больше 30%, откроет двери для инвесторов из Китая.

В ответ на угрозу новых санкций США, которые могут включать запрет для западных банков на операции с российским госдолгом, Минфин после продолжавшихся почти два года раздумий решился на то, чтобы начать занимать в китайских юанях.

Первый выпуск ОФЗ в юанях может быть продан китайским инвесторам в конце этого или в начале следующего года, сообщили Bloomberg источники, близкие к сделке.

По их сведениям, Минфин уже нанял три банка - Газпромбанк, а также китайские Bank of China и ICBC, которые будут искать желающих одолжить российскому правительству юани и организуют размещение бумаг на Московской бирже. Это будут 5-летние бонды на сумму 6 миллиардов юаней, или около 900 млн долларов.

Проект Минфина по размещению юаневых ОФЗ, который начали готовить еще в 2014 году после первого раунда санкционных ограничений, "находится в завершающей стадии", подтвердила в пятницу глава департамента по развитию финансовых рынков ЦБ РФ Елена Чайковская.

По идее властей, вслед за Минфином занимать в китайской валюте смогут и частные компании. "Это тот пилот, который поможет нам протестировать инфраструктуру, после которого могут быть уже корпоративные размещения", - сообщила Чайковская.

"Займы в юанях выгодны тем, что эта валюта не подвержена влиянию со стороны западных санкций", - говорит старший аналитик AMarkets Артем Деев. За последние 2 года Минфин привлек на рынке в федеральный бюджет 1,6 триллиона рублей и более чем две трети этой суммы обеспечили иностранцы, покупавшие ОФЗ. Но в 2018 году эта практика может быть прекращена новым санкционным пакетом - его целесообразность в докладе в феврале оценит Казначейство США.

Займы в китайской валюте обойдутся дороже, чем долларовые: сейчас 5-летние евробонды РФ торгуются по 3,2% годовых, китайские госбумаги - по 3,6-3,9%.

"Доходность по долгу РФ при размещение в юанях, наверное, будет все-таки выше, чем по собственно по китайскому госдолгу/ Кроме того, надо учитывать валютные риски, издержки при размещении и источники погашения", - отмечает Алтынов.

Проблема в том, что доходов в юанях у правительства России нет, напоминает он: торговля с КНР ведется за доллары. Купить нужную сумму на рынке, чтобы хотя бы обслуживать долг, де-факто невозможно: средние дневные объемы торгов парой юань/рубль на МосБирже в III квартале 2017г. не превышали 50-60 млн юаней.

"Это чуть больше, чем ничего, поэтому покупать юани придется за доллары", - говорит Алтынов. Иными словами, это будет тот же долларовый долг, только дороже.

"Выпуск юаневых облигаций стоит ровно в той же череде финансово-политической экзотики, что и торговля нефтью с Ираном, а также разговоры о продаже нефти за рубли. Экономики почти нет, есть политика и санкции", - резюмирует Алтынов.