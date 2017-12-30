По Бресту Дед Мороз ездит на велосипеде 30.12.2017, 15:26

Фото: vk.com/zavelobrest

Какой самый быстрый способ поздравить максимальное количество людей? Конечно же, используя велосипед.

Предновогодний порядок мирным брестским вечером нарушили активисты «За вело Брест».

«Чего мы все ждём в предновогодние дни? Чего-то нового, удивительного и конечно подарков! Мы любим наш город и очень хотим, чтобы все, а особенно маленькие горожане были радостными и счастливыми» - говорит велосипедная Снегурочка Марина, она же по совместительству руководитель пресс-службы учреждения «За вело Брест».

Фото: vk.com/zavelobrest

«Мы хотим поделиться позитивом, который дарит нам велосипед. Показать, что велосипедистами могут быть все без исключения :) Конечно, за рулём любого транспортного средства будь то автомобиль или велосипед бывают неадекватные водители. Очень хотим, чтобы они не портили брестчанам настроение, а Брест стал комфортным и удобным для всех: автомобилистов, пешеходов, велосипедистов» - говорит Андрей, организатор праздничного мероприятия от «За вело Брест».

Фото: vk.com/zavelobrest