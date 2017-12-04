Незаконченный урок 1 Алексей Мельников, kasparov.ru

4.12.2017, 21:44

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Алексей Мельников

Все у вас в прошлом, мечтатели о «великой России».

Новая школьная реформа в Латвии – повод для нас в России задать себе вопрос – в чём причина, что от нас стремятся отойти? Отчего самый язык наш воспринимают как враждебный инструмент?

Причина – только в нас самих – и во властях, и в российских гражданах.

Никто в Латвии не стал бы обращать политического внимания на языковую политику, если бы наша страна (не только власти, но и граждане России) признали, что наша страна не продолжение СССР, а новая Россия, признающая, что СССР оккупировал страны Балтии, насильственно включил их в свой состав, проводил на их территориях репрессии – ссылал, сажал и убивал, и нам в России нужно не только ясно это признать, но и принять решение о компенсациях Латвии, Литве, Эстонии за оккупацию.

Сделать это с учетом наших возможностей, с пониманием того, что наша страна бедна. Но всё же – это дело нужно сделать и это история на долгие годы.

Другой вопрос –общие ценности.

Следует перестать считать, что Россия имеет какую-то "особую миссию", что-то "несёт", кого-то "защищает". Ничего наша современная страна не несёт в мир, кроме войны – холодной, горячей, гибридной, дружеской и т.п.

Как только власти нашей страны и, самое главное – граждане, научатся понимать, что главное это – права человека, свобода, демократия, то постепенно уйдут в прошлое опасения, которые страны Балтии испытывают перед Россией.

Пожалуй, это – главное.

И дело даже не в том, что устроил В.В. Путин с Украиной, наглядно показав странам Балтии, что их опасения правильны. И доказав, что их вступление в НАТО было разумным шагом. Это и так понятно.

Дело именно в общем отношении к себе и другим, к тому, чтобы, не забывая истории, воспитывая новые поколения в понимании, что захват СССР стран Балтии был преступлением, постепенно прийти к иным отношениям.

К каким?

Наглядный пример – Франция и Германия. Их сегодняшний мир. И доказательство, что это возможно и в отношении России и стран Балтии.

Не хотите взять такое направление, власти и ждущие вместе с ними, граждане?

Тогда вам ясно следует понимать, что вы делаете другой выбор. Вы вовсе не сидите на одном месте, ничего не меняя, а именно самым своим фактом сидения и сохранения в ржавом состоянии своих советских мозгов, вы делаете личный выбор.

И нести ответственность за последствия своего выбора придется каждому из вас вместе с вашими семьями, вашими детьми. Отсидеться в задних рядах не удастся, переждать не получится.

Наша провалившаяся система имеет явную склонность к авантюризму, очевидную тенденцию к войне с западными странами. Даже и при полном провале в военном строительстве, который только углубляется – воевать некому и нечем. Но из этого не следует, что безумные российские правители по случайной причине не втянут вас – граждане России – в войну.

Всё у вас в прошлом, мечтатели о "великой России". Нет её больше – сожжена "строителями коммунизма". "И Третий Рим лежим во прахе, / А уж четвертому не быть" – писал вам, потомки, Владимир Соловьёв.

Но вы его не читали. А если читали, то не умея извлекать уроки, подумали, как обычно, что это к вам не относится и уничтожили свою страну, снова послужив уроком миру. Ещё незаконченным уроком.

Алексей Мельников, kasparov.ru