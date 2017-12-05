МИД Украины призвал США предоставить летальное оружие 5.12.2017, 19:50

Предоставление Украине летального оружия покажет полную приверженность государств-подписантов Будапештского меморандума взятым обязательствам.

Украина, подписав Будапештский меморандум в 1994 году, сделала уникальный вклад в дело глобального ядерного разоружения и стабильности. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины в честь годовщины подписания документа.

"Российская вооруженная агрессия против Украины является грубым нарушением международного права и положений Будапештского меморандума. В связи с отказом Украины от ядерного оружия, в статье 2 Россия обязалась воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины и предоставила международно-правовые обязательства, что никакое ее оружие никогда не будет использоваться против Украины", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Украина "высоко ценит" действия США, Великобритании и Франции, которые подтверждают поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и принимают меры в ответ на агрессию РФ против Украины.

В Министерстве также выразили уверенность, предоставление Украине летального оружия может стать "эффективным ответом на растущую угрозу безопасности со стороны РФ".

"Это покажет полную приверженность государств-подписантов Будапештского меморандума взятым обязательствам и укреплять архитектуру европейской безопасности, неотъемлемым элементом которой является Меморандум", – говорится в заявлении.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме этого, подписанты обещали не оказывать на Киев экономического давления. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса.

Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.