Белорус завоевал 5 золотых медалей на ЧМ по плаванию среди паралимпийцев 6.12.2017, 16:29

Игорь Бокий

Фото: Hector Vivas/Getty Images

Игорь Бокий одержал победы на дистанциях 50 м вольным стилем и 100 м брассом.

На чемпионате мира по плаванию среди паралимпийцев белорус Игорь Бокий завоевал пять золотых медалей, передает БелТА. Турнир проходит в Мехико.

В четвертый день соревнований Бокий в категории S13 одержал победы на дистанциях 50 м вольным стилем — 23,53 сек. и 100 м брассом — 1 мин. 06,17 сек. Таким образом белорус завоевал на чемпионате уже пять золотых наград.

Также наша команда в четвертый день турнира завоевала две серебряные медали. Их принесли в копилку сборной Григорий Зудилов на дистанции 400 м вольным стилем и Александра Свадковская на дистанции 100 м брассом.

Всего белорусские пловцы на чемпионате мира среди паралимпийцев имеют уже 13 медалей (семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую). В медальном зачете наша команда занимает шестое место. Наибольшее количество наград у паралимпийцев Китая — 33 медали.

Чемпионат мира продлится в Мехико до 7 декабря.