Гомельская бургерная жестко ответила российскому дизайнеру Лебедеву 14 6.12.2017, 17:59

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Артемий Лебедев

Гомельчане раскритиковали логотип, который им предложил российский дизайнер.

Артемий Лебедев в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю рассказал о лого гомельской бургерной «ДжонФедор», которое сделала студия Лебедева. По словам Лебедева, логотип оказался слишком прогрессивный для города, поэтому заказчик его не использовал, а «соссал». Артемий считает лого одним из лучших за свою деятельность, пишет citydog.by.

Сегодня на сайте Артемия Лебедева появился ответ от владельцев бургерной «ДжонФедор», где объясняется почему на самом деле не воспользовались логотипом. По пунктам – далее цитаты:

«1. Этот логотип не сможет попасть в топ-10 лучших логотипов года.

2. Этот логотип сможет попасть в топ-10 худших логотипов года, за которые были заплачены деньги.

3. Мне кажется, я уже однажды делал этот логотип сам. В 1996 году, когда впервые познакомился с программой Paint.

4. Этот логотип не понравился НИКОМУ из тех людей, которым мы его показали. Ни одному из наших клиентов. Нейтрально на него реагируют только коты и собаки. Есть подозрения, что некоторым собакам он все же понравился.

5. Этот логотип мелкий, плохо читаемый и вряд ли хорошо запоминающийся.

6. Возможно, этот логотип опередил свое время. Возможно, он покажется всем очень крутым через 15 лет. К сожалению, большинство наших клиентов не опережает свое время. И именно это большинство платит нам деньги СЕГОДНЯ.

7. А. Лебедев в ответном письме написал, что клиенты в конечном счете едят не логотип, а бургеры. Согласен, но значит ли это, что логотип не нужен вообще? За что тогда заказчики логотипов платят деньги?».