Брюссель предложил создать Европейский валютный фонд 6.12.2017, 18:33

Еврокомиссия намерена снабдить ЕС более эффективными инструментами на случай новых финансовых кризисов.

Еврокомиссия (ЕК) в среду, 6 декабря, представила предложения по дальнейшему развитию европейского экономического и валютного союза. В Брюсселе надеются на то, что реализация этих планов позволит еврозоне и ЕС в целом лучше подготовиться к возможным финансовым кризисам в долгосрочной перспективе, передает DW.

"После долгих лет кризиса настало время взять будущее Европы в свои собственные руки, чтобы создать более единый, эффективный и демократичный экономический и валютный союз. Хорошая ситуация в экономике дает возможность для этого. Нет лучшего времени, чтобы ремонтировать крышу, чем когда сияет солнце", - заявил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая с речью в Брюсселе.

Европейский министр финансов

В числе прочего, Еврокомиссия предлагает учредить пост европейского министра финансов, который одновременно будет зампредом ЕК и главой Еврогруппы, сообщил Юнкер.

Европейский стабилизационный механизм (ESM), по каналам которого выделяются кредиты странам ЕС, находящимся под угрозой дефолта, уже к середине 2019 года предлагается преобразовать в Европейский валютный фонд (ЕВФ), который будет подчинен Европарламенту. ЕВФ планируется создать по образцу Международного валютного фонда (МВФ), который до сих пор также играл центральную роль в Европе в деле спасения стран ЕС, переживающих глубокий экономический кризис.

Еврокомиссия также предлагает создать "новые бюджетные инструменты", чтобы поддержать страны еврозоны в деле проведения реформ, а страны, не входящие в европейский валютный союз, - на пути в еврозону. Детали всех этих планов планируется обсудить на саммите ЕС 15 декабря.