Топ-5 самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых вакансий в Барановичах

Топ-5 самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых вакансий в Барановичах1
- 6.12.2017, 23:48
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Городу срочно требуется идеолог.
Intex-press посмотрела сайт управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома с предложениями работы и выбрала вакансии с самой высокой и низкой зарплатой в городе.
На 5 декабря на сайте управления было размещено 1005 вакансий. Из них в 224 вакансиях предлагается зарплата 300 рублей и ниже, а в 173 вакансиях – 500 рублей и выше.
Вакансии с самой высокой зарплатой: идеолог, инженер-механик и машинист автовышки
1000 рублей
Самую высокую зарплату на сайте управления по труду, занятости и социальной защите предлагают заместителю руководителя организации по идеологической работе в филиал ЗАО «Атлант». Требования к кандидату: опыт работы не менее 5 лет, высшее образование.
807 рублей
Такую зарплату предлагают директору филиала «Барановичиэнергострой» РУП «Брестэнерго». Требование к кандидату – высшее образование.
800 рублей
В ООО «ЕВРОТОРГ» требуется инженер-механик по холодильному оборудования с высшим образованием.
790 рублей
Такую зарплату предлагают машинисту автовышки и автогидроподъемника в ТРУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» Барановичская дистанция гражданских сооружений.
780 рублей
Вакансий с такой зарплатой на сайте управления по труду, занятости и социальной защите две. В ОАО «Барановичская швейная фабрика» требуются швеи. Также на унитарное предприятие «Шарм Премьер» требуется швея.
Вакансии с самой маленькой зарплатой: официант, уборщик и спортсмен-инструктор
271 рубль 50 копеек
В транспортное республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» локомотивное депо Барановичи требуется инженер-технолог.
270 рублей
На сайте управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома 10 предложений с такой зарплатой.
В УЗ «Барановичская городская поликлиника №3» требуется инженер-метролог.
В ООО «Турэм» требуется официант.
В Барановичский ЗЦГиЭ требуется помощник врача-гигиениста (врача-паразитолога, врача-эпидемиолога).
В филиал №802 ОАО АСБ «Беларусбанк» требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений. Кандидат должен знать основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения, виды материалов, назначение и устройство инструментов, правила техники безопасности при выполнении работ.
В КУМОП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ» требуется рабочий по обслуживанию в бане.
В транспортное республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» локомотивное депо Барановичи требуются слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда и слесарь по топливной аппаратуре 4 разряда.
В БарГУ требуется уборщик помещений.
В унитарное предприятие «Горизонт Тур» требуется уборщик территорий.
В УЗ «Барановичская городская поликлиника №3» требуется фельдшер-лаборант.
269 рублей
В Барановичскую центральную поликлинику требуется помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи.
266 рублей
Такую зарплату предлагают воспитателю дошкольного образования в ясли-сад №13.
265 рублей
Вакансий с такой зарплатой на сайте управления по труду, занятости и социальной защите – 96. Среди них буфетчик, дозировщик, заведующий отделением, спортсмен-инструктор и фрезеровщик.