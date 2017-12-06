Топ-5 самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых вакансий в Барановичах 1 6.12.2017, 23:48

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Городу срочно требуется идеолог.

Intex-press посмотрела сайт управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома с предложениями работы и выбрала вакансии с самой высокой и низкой зарплатой в городе.

На 5 декабря на сайте управления было размещено 1005 вакансий. Из них в 224 вакансиях предлагается зарплата 300 рублей и ниже, а в 173 вакансиях – 500 рублей и выше.

Вакансии с самой высокой зарплатой: идеолог, инженер-механик и машинист автовышки

1000 рублей

Самую высокую зарплату на сайте управления по труду, занятости и социальной защите предлагают заместителю руководителя организации по идеологической работе в филиал ЗАО «Атлант». Требования к кандидату: опыт работы не менее 5 лет, высшее образование.

807 рублей

Такую зарплату предлагают директору филиала «Барановичиэнергострой» РУП «Брестэнерго». Требование к кандидату – высшее образование.

800 рублей

В ООО «ЕВРОТОРГ» требуется инженер-механик по холодильному оборудования с высшим образованием.

790 рублей

Такую зарплату предлагают машинисту автовышки и автогидроподъемника в ТРУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» Барановичская дистанция гражданских сооружений.

780 рублей

Вакансий с такой зарплатой на сайте управления по труду, занятости и социальной защите две. В ОАО «Барановичская швейная фабрика» требуются швеи. Также на унитарное предприятие «Шарм Премьер» требуется швея.

Вакансии с самой маленькой зарплатой: официант, уборщик и спортсмен-инструктор

271 рубль 50 копеек

В транспортное республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» локомотивное депо Барановичи требуется инженер-технолог.

270 рублей

На сайте управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома 10 предложений с такой зарплатой.

В УЗ «Барановичская городская поликлиника №3» требуется инженер-метролог.

В ООО «Турэм» требуется официант.

В Барановичский ЗЦГиЭ требуется помощник врача-гигиениста (врача-паразитолога, врача-эпидемиолога).

В филиал №802 ОАО АСБ «Беларусбанк» требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений. Кандидат должен знать основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения, виды материалов, назначение и устройство инструментов, правила техники безопасности при выполнении работ.

В КУМОП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ» требуется рабочий по обслуживанию в бане.

В транспортное республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» локомотивное депо Барановичи требуются слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда и слесарь по топливной аппаратуре 4 разряда.

В БарГУ требуется уборщик помещений.

В унитарное предприятие «Горизонт Тур» требуется уборщик территорий.

В УЗ «Барановичская городская поликлиника №3» требуется фельдшер-лаборант.

269 рублей

В Барановичскую центральную поликлинику требуется помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи.

266 рублей

Такую зарплату предлагают воспитателю дошкольного образования в ясли-сад №13.

265 рублей

Вакансий с такой зарплатой на сайте управления по труду, занятости и социальной защите – 96. Среди них буфетчик, дозировщик, заведующий отделением, спортсмен-инструктор и фрезеровщик.