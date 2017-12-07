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«А вводя дорожный налог, вы не догадывались, что грузовики будут давить детей?»

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  • Анастасия Зеленкова, «Салідарнасць»
  • 7.12.2017, 10:52
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Казалось бы, абсолютно очевидно, кто виноват в смерти ребенка.

Резонансная авария на проспекте Победителей, в результате которой под колесами ЗИЛа погибла 11-летняя девочка, ужасна сама по себе. Семья лишилась ребенка, ее младший брат и бабушка попали в больницу, еще двое взрослых госпитализированы. Но есть в этой истории еще кое-что страшное.

Казалось бы, абсолютно очевидно, кто виноват в смерти ребенка. Водитель грузовика заключен под стражу, против него уже возбуждено уголовное дело. Масла в огонь подлил Следственный комитет, поведав, что ЗИЛ с отказавшими тормозами не проходил техосмотр с 2015 года, а в августе 2017 года по этой причине его водитель был даже оштрафован.

Но давайте-ка задумаемся, а сколько сегодня вообще на дорогах автомобилей, которые не прошли техосмотр? Думаю, ни для кого не секрет, что многие владельцы авто в последние годы предпочитают игнорировать эту процедуру. И причина здесь отнюдь не в бессовестности. Огромный дорожный налог сделал поход на станцию ТО настолько затратным, что большинство просто предпочитает откупиться штрафом в случае претензий со стороны ГАИ.

Это, в общем-то, и сделал водитель злополучного ЗИЛа. Обратите внимание: его машина не проходила диагностику как раз с момента введения дорожного сбора, а штраф за отсутствие наклейки летом этого года отнюдь не подстегнул его к действиям. Результат мы видим.

Так, может, не один водитель грузовика виноват в смерти 11-летней девочки? Разве тот, кто придумал и поддержал инициативу дорожного налога, не несет за это ответственности? Собираясь подчистить карманы автовладельцев, никто ведь не думал о жизни людей? Вводя этот грабительский сбор, вы что, не догадывались, что неисправные грузовики могут давить людей на переходах?

То, что всем нам нужны хорошие дороги, а казне деньги — не более чем громкие слова, за которыми ничего не стоит. Расскажите об этих дорогах семье, по которой катком проехал грузовик, забрав самое дорогое, что у нее было. Или спросите у любого нормального человека, станет ли богаче его страна, в которой по хорошим дорогам будут нестись неисправные грузовики, ломая людские судьбы и забирая жизни? Да и где те дороги?..

А теперь давайте подумаем, какое продолжение будет иметь эта история. Можно не сомневаться, что водителю впаяют по полной (ну, а кому ж еще?!), сделав процесс громким, а общественное порицание всеобъемлющим. Естественно, гаишников тут же мобилизуют на борьбу с теми, кто бойкотировал ТО, доведя соответствующие нормативы по нарушителям.

А вот отменят ли тот самый налог, из-за которого, по сути, погиб ребенок и продолжают гибнуть другие? Думаю, ответ очевиден. Для нашей власти проще ужесточить штраф, наказать, заставить платить, чем признать свою ошибку. И что-то подсказывает, что о новых штрафах за ТО мы еще услышим. Только станет ли от этого меньше смертей на дорогах? Впрочем, тех, кто принимает решение, это вряд ли волнует.

Анастасия Зеленкова, «Салідарнасць»


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