«По подвеске все шепчет»: Почему белорусы «срочно» продают машины? 7.12.2017, 15:07

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Продажа подержанного авто, честно прослужившего своему владельцу, — задача не из легких.

Убедить потенциального хозяина в том, что именно ваша машина самая лучшая из множества предложений на рынке, сложно, особенно если продать свою «ласточку» нужно срочно.

В последнее время сложилось мнение, что пометка в объявлении «срочно» не привлекает покупателей, а наоборот, отталкивает, потому что создается впечатление, что продавец просто хочет избавиться от автомобиля как можно скорее, попутно пытаясь вас обмануть, говорится в репортаже журналистов av.by:

«В прошлый раз мы выбирали из нашего каталога объявления, где указывалось «продаю не спеша», сегодня же, по просьбе наших читателей, «под прицел» попали как раз автомобили, спешащие сменить своих хозяев. Не обозначая никаких критериев для отбора, мы взяли несколько первых попавшихся объявлений с подписью «срочно» и связались с продавцами, чтобы разузнать, как обстоят дела с машиной и чем вызвана такая необходимость.

Фраза в начале объявления «ПРОДАМ СРОЧНО!!!» сразу привлекла наше внимание к Hyundai Santa Fe 2014 года. Продавец нас заверил, что машина «в отличном состоянии, с хорошей комплектацией и полностью обслужена». «Буквально на прошлой неделе делали ТО, своевременно все меняем, потому что на автомобиле ездим за границу. Могут быть нюансы по кузову, сами понимаете, ведь машина ездит по трассе. Может, есть где сколы от камней, это нормально», — добавила женщина.

На самый главный для нас вопрос, почему срочно продаете, если автомобиль такой хороший, нам признались, что заприметили уже другую машину и побыстрее хотят обновить транспортное средство. При этом на все нюансы здесь пообещали торг при личном осмотре.

По традиции мы посмотрели, за сколько минимум у нас можно отыскать Santa Fe аналогичного года выпуска. Так, стоимость 3-летних моделей начинается от 41,5 тысяч рублей (в перерасчете — 20 550 долларов), в то время как за машину 2016 года просят от порядка 58,5 тысяч рублей (28 900 у.е.).

Далее мы обратили внимание на купе Mercedes-Benz CLA 2014 года, все подробности о котором предлагалось узнать по телефону. Позвонив по указанному номеру, нас «переадресовали» другому человеку со словами: «Девушка девушку поймет лучше».

Как выяснилось, владелица авто большую часть времени находится в России, и заниматься продажей автомобиля времени и возможности у нее нет: «Попросила человека за определенный интерес разместить объявление — я его даже не видела. Я так понимаю, там не указано, что после небольшого ДТП. Там фара треснута, бампер передний тоже, и есть потертость сзади, горит какая-то ошибка. Говорят, что, скорее всего, из-за того, что некачественный бензин залили. К продаже я ее совсем не готовила, все как есть. Последние полтора месяца она простояла в гараже, но машина на ходу, не сильно битая, но к ней нужно приложить руку, поэтому и цена такая». По словам хозяйки, для исправления недочетов нужно будет вложить максимум еще тысячу у.е.

Данный экземпляр у нас на сайте оказался самым доступным. Следующий по стоимости автомобиль того же года оценивается на 700 долларов дороже — порядка 40,5 тысяч рублей ($20 000).

Среди моделей Audi из «срочных» вариантов попалось объявление о продаже хэтчбека А3 2005 года в «отличном состоянии». По телефону продавец оказался также немногословен, как и при подаче «объявки»: «Нюанс есть один-единственный — на водительской двери ниже молдинга есть царапина миллиметра 3-4. По машине делать ничего не нужно: пробег оригинальный, все работает, ни один элемент не красился, салон идеальный».

Для пущей уверенности продавец подчеркнул: «Приезжали перекупы, подсоединяли компьютер — ни одной ошибки. Лазили, смотрели днище — все защиты стоят. Хотели забрать за 7 000 долларов, но я не отдал». Про причины срочной продажи узнать не удалось, но, видно, и необходимости такой особо нет, раз продавец не готов уступить даже 300 у.е. от обозначенной цены.

12-летнюю Audi А3 у нас можно отыскать за 14 тысяч рублей (6 950 у.е.), в то время как за машину 2014 года просят уже как минимум 28,2 тысячи рублей ($13 950).

Конечно же, не могли мы обойти и раздел с машинами одной небезызвестной баварской марки, среди которых точно можно отыскать объявления самых разных категорий: и «неспешные», и креативные, и, естественно, «срочные». В этот раз первым на глаза попалась «пятерка» BMW 2002 года.

Здесь указано, что «все работает и крутится. Много всего менялось». Мы решили узнать, что менялось и почему продается срочно. «За 9 лет менялось почти все, что в таких BMW ломается: рулевую рейку заменил, насос, радиатор охлаждения, перебрал подвеску. Машина в последнее время не используется, поэтому и продаю. Зачем ей стоять и гнить?» — задается вопросом продавец. Оказалось, что пометка «срочно» здесь по большому счету не принципиальная: «Изначально выставлял за $5 900, потом до пяти с половиной скинул, сейчас уже окончательно определился, что меньше чем за 5 300 у.е. не отдам. Жалко только, что машина просто стоит без дела».

Цены на «пятерки» в кузове Е39 2002 года в нашем каталоге начинаются от чуть более 10 тысяч рублей (5 000 долларов), хотя, судя по тексту объявления, многие считают, что цена должна быть на порядок меньше. Самый дорогой вариант на сегодняшний день оценивают в почти 18 тысяч рублей ($8 900) — за седан 2003 года в исполнении Exclusive edition.

Ну и наконец, решили заглянуть мы в раздел Lexus. Из «срочно ищущих» новых владельцев попался внедорожник RX 2000 года. Пояснять, почему нужно быстро найти покупателя, продавец не стал, обозначив лишь, что машину нужно продать до конца недели: «Но это не значит, что я от нее избавляюсь. Скрытых моментов по ней нет, она в хорошем состоянии, езжу каждый день».

Тут же мужчина уточнил: «Есть, конечно, моменты по кузову, но минимальные. По мотору, по подвеске все нормально, все "шепчет", ничего не "жрет", по электронике ошибок никаких. На ближайший год вложений в нее никаких не предвидится».

Среди машин 2000 года данный экземпляр в нашем каталоге оказался самым доступным. Цены на автомобили годом «свежее» начинаются уже от 14 тысяч рублей (6 900 у.е.). Новый RX 2017 года можно найти за 119 000 руб. (58 900 долларов).

Получается, что, как и в случае с машинами, которые продают не спеша, автомобили (в объявлениях с пометкой «срочно»), как уверяют владельцы, находятся в хорошем состоянии и ни в коем случае не сбываются как наболевшая проблема. Примечательно, что также попавшиеся нам на глаза Volkswagen Passat B3 1993 года и Renault Logan 2014 года были проданы буквально перед звонком, причем в первом случае оговорка «срочно» подействовала за один день. Значит, это действительно работает. Другое дело, что не всегда автомобиль продается в таком состоянии, как о нем рассказывают».