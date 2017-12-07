Порошенко допросят в суде по делу о госизмене Януковича 3 7.12.2017, 17:43

Петр Порошенко

Также в суде допросят Арсена Авакова, Александра Турчинова, Андрея Парубия и других.

Прокуратура намерена допросить на заседании по делу о госизмене Виктора Януковича президента Украины Петра Порошенко. Об этом в ходе сегодняшнего заседания в Оболонском суде столицы заявил прокурор Руслан Кравченко, передает 112.ua.

"Прошу вызвать на судебное заседание Порошенко Петра Алексеевича в качестве свидетеля стороны обвинения. Необходимость допроса данного свидетеля у стороны обвинения возникла во время исследования доказательств на судебном заседании, которое состоялось 6 декабря 2017 года. Указанный свидетель сможет предоставить показания по поводу вооруженной агрессии против Украины со стороны органов государственной власти РФ, которая в дальнейшем повлекла аннексию Крыма", - пояснил прокурор.

Также прокуратура просила о допросе еще ряда свидетелей, среди которых глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер ВР Андрей Парубий и другие политики, чиновники и военнослужащие.

Суд удовлетворил ходатайство о допросе ряда лиц, в том числе Порошенко, Парубия, Авакова и Турчинова.

В заседании объявлен перерыв до 10:00 11 декабря. В тот же день во второй половине дня планируется допрос двух свидетелей. Каких именно, в прокуратуре не уточнили.

Напомним, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.