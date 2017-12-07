Геннадий Федынич: «Дело профсоюзов» никто не закрывал 7.12.2017, 18:13

Геннадий Федынич

Фото: gazetaby.com

Независимый профсоюз продолжает работу, несмотря на все препятствия cо стороны властей.

О том, в какой стадии находится следствие по так называемому «Делу профсоюзов», рассказывает председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич, пишет praca-by.info.

– Как продвигается следствие, вопрос больше к следователям, чем ко мне. Раз нас вызывают на допросы, то дело продолжается, его никто не закрывал. Когда оно закончится, они, наверное, и сами не знают.

– Паспорт Игоря Комлика все так же находится у следователей?

– Паспорт ему должны были выдать еще в понедельник; но так как Игорь Комлик находится на больничном, то паспорт ему отдадут в ближайшие дни. Но по-прежнему и я, и Игорь Комлик находимся под подпиской о невыезде. Наши права ограничены, я считаю, незаконно.

– В каких еще аспектах работы профсоюза сказывается наличие уголовного дела?

– Самое главное, что в офис профсоюза РЭП не возвращают компьютеры. Сколько можно их проверять? Мы не можем организовать работу на том же уровне, как до обысков и конфискаций. Забрали 11 ноутбуков, около 8 жестких дисков, примерно столько же телефонов: всю рабочую технику.