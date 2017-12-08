Уловка ГАИ: Как водителей штрафуют за наклейку «70» 6 8.12.2017, 9:59

3,538

В ситуации с наклейками на авто не все выглядит однозначно.

Опубликованный на ABW.BY материал "На бумагах разница в минуту!" - женщина получила с камер два штрафа на 184 рубля" вызвал волну обсуждений на форуме. Одним из главных стал вопрос правомерности наказания водителя со стажем свыше двух лет за превышение скорости при наличии у него наклейки "70".

Одни читатели утверждали, что если на автомобиле закреплена наклейка "70", то водитель не имеет права превышать указанную скорость. Другие, наоборот, были уверены, что при квалификации правонарушения исходить надо из действительного стажа водителя, а не наклеек на кузове авто.

Ранее вопрос о том, будет ли наказан водитель со стажем более двух лет за превышение скорости при наличии у него наклейки "70", не раз поднимался в интернете, в том числе и на нашем сайте, и везде ответ сотрудников ГАИ трактовался одинаково: при наличии на авто наклейки в виде уменьшенного знака ограничения скорости "70" водитель независимо от фактического стажа обязан соблюдать это ограничение, чтобы не вводить других участников дорожного движения в заблуждение.

Такой же подход по умолчанию стал применяться и в работе автоматической системы фотофиксации скоростного режима. Уже вошло в постоянную практику: если на машине имеется наклейка "70", штраф водителю выписывается за превышение с ее учетом.

Впрочем, среди автомобилистов немало человек уверены, что опытного водителя требования наклейки "70" на автомобиле не касаются. Так ли это? Попробуем разобраться.

Для начала внимательно прочитаем соответствующие пункты ПДД.

91.3. Водителю запрещается превышать скорость движения, указанную на опознавательном знаке "Ограничение скорости", установленном на транспортном средстве в соответствии с подпунктом 201.5 пункта 201 настоящих Правил.

То есть, водителю действительно запрещено превышать скорость, указанную на опознавательном знаке. Однако, говоря об этом требовании Правил, сотрудники ГАИ нередко опускают вторую его часть, в которой говорится, что знак должен быть установлен "в соответствии с подпунктом 201.5 пункта 201 настоящих Правил". То есть его не может установить каждый желающий, а имеют на это право только определенные категории водителей. И крепить знак надо тоже с учетом определенных требований.

201. На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки, указанные в Приложении 5 к настоящим Правилам:

201.5. "Ограничение скорости" - в виде уменьшенного цветного изображения дорожного знака "Ограничение максимальной скорости" с указанием разрешенной скорости движения (диаметр знака - не менее 160 мм, ширина каймы - 1/10 диаметра) - на задней стороне кузова слева механических транспортных средств, управляемых водителями с водительским стажем менее двух лет, механических транспортных средств, перевозящих опасные, тяжеловесные и (или) крупногабаритные грузы, а также в случаях, когда максимальная скорость движения транспортного средства по технической характеристике ниже скорости движения, определенной в пункте 89 настоящих Правил.

Здесь мы видим, что знак "Ограничение скорости" обязателен для установки водителями со стажем менее двух лет, перевозящими опасные или крупногабаритные грузы или если максимальная скорость движения данного транспортного средства ограничена его техническими характеристиками.

Упомянутый выше пункт 89 ПДД мы не будем приводить полностью, скажем только, что в нем указаны общие для всех участников дорожного движения скоростные режимы. В соответствии с его требованиями вне населенных пунктов РБ легковым и грузовым автомобилям технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны разрешается движение со скоростью не более 110 км/ч на автомагистралях и не более 90 км/ч на остальных дорогах. Разгоняться свыше 50 км/ч нельзя водителям, буксирующим другие транспортные средства, свыше 70 км/ч - обучаемым вождению и водителям со стажем менее двух лет и т.д.

К какой категории водителей относится героиня нашего материала, получившая два штрафа на почти 200 рублей? Владелица автомобиля имеет "права" более двух лет, водитель, находившаяся в момент фиксации нарушения за рулем, также управляет автомобилем более двух лет, технически серийный автомобиль Lifan имеет возможность разгоняться до скорости около 170 км/ч, и конечно, водитель в момент фиксации нарушения не перевозил опасные грузы или крупногабаритные грузы и не буксировал другое транспортное средство.

На деле мы имеем опытного водителя, который решил сойти за новичка и наклеил знак ограничения, посчитав, что в этом случае к нему на дороге будут относиться с большей осторожностью. Не логичнее ли в данном случае предположить, что нарушение заключается не в том, что водитель не имеет право ехать с определенной скоростью, а в том, что он наклеил на авто знак, вводящий в заблуждение других участников дорожного движения?

Размышлять над этой дилеммой, поворачивая ее так и этак, можно бесконечно.

Как и обещали форумчанам, мы повторно обратились в ГАИ МВД с вопросом: "Нарушает ли водитель со стажем более двух лет ПДД, если он двигается по автодороге с превышением скорости, указанной на опознавательном знаке "70", но не превышает скоростной режим, установленный на данном участке дороги?"

Полученный ответ публикуем полностью:

"Исходя из статьи 70 Закона Республики Беларусь "О нормативных правовых актах Республики Беларусь", в случае обнаружения неясностей и различий в содержании нормативного правового акта, а также противоречий в практике его применения нормотворческий орган (должностное лицо), принявший (издавший) этот акт, или, если иное не предусмотрено Конституцией Республики Беларусь, уполномоченный им орган осуществляют официальное толкование этих норм путем принятия (издания) соответствующего нормативного правового акта.

В этой связи МВД Республики Беларусь, а также УГАИ МВД не уполномочены на официальное толкование нормативных правовых актов, в том числе на разъяснение или уточнение содержания их правовых норм.

Вместе с тем направляем обоснованное мнение, которое не является официальным толкованием нормативного правового акта, указанного в данном ответе.

В соответствии с подпунктом 91.3 пункта 91 Правил дорожного движения водителю запрещается превышать скорость движения, указанную на опознавательном знаке "Ограничение скорости", установленном на транспортном средстве в соответствии с подпунктом 201.5 пункта 201 указанных правил.

При вынесении постановления о наложении административного взыскания по факту превышения скорости движения, зафиксированного работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, уполномоченный сотрудник визуально по фотоизображению определяет наличие на транспортном средстве опознавательного знака. Если опознавательный знак имеется, то размер превышения скорости движения исчисляется согласно указанному знаку. В случае несогласия с наложением административного взыскания лицо, привлеченное к ответственности, вправе в течение одного месяца со дня получения обратиться с письменным заявлением в Государственную автомобильную инспекцию по месту жительства. Указанное постановление утрачивает силу в день подачи заявления, а административный процесс по данному факту будет вестись в общем порядке, в ходе которого будут выясняться обстоятельства совершения правонарушения, в том числе вопрос квалификации деяния".

Не удовлетворившись полученной в письме информацией, мы связались с уполномоченным сотрудником, однако получили мало отличающийся от письменного ответ: "Решение по каждому вопросу выносится конкретным сотрудником ГАИ после изучения всех обстоятельств дела".

Каковы должны быть обстоятельства, чтобы наклейка не учитывалась, и нарушает ли закон водитель со стажем свыше двух лет с наклейкой на авто, двигаясь со скоростью выше 70 км/ч на участке, где разрешено 90 км/ч, - на эти вопросы однозначного да или нет мы так и не услышали.

Что касается героини материала, то оспорить штраф ей пока не удалось. Она направила в УГАИ Миноблисполкома почтой жалобу на вынесенное заместителем начальника ОГАИ Минского РУВД постановление. Однако спустя некоторое время пришел ответ, что жалоба была подана с нарушением установленного порядка, в связи с чем она возвращается лицу, который ее подал. Также женщина получила почтой копию постановления. На данный момент постановление о привлечении ее к административной ответственности вступило в законную силу, однако с нарушением водитель по-прежнему не согласна. Она дважды, как и написано в письме, обратилась с ходатайством о восстановлении пропущенного срока, однако получила отказ. Сейчас она направила документы в суд для обжалования постановления.