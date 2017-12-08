Apple второй год подряд отметила приложение белорусов MSQRD 8.12.2017, 12:06

Приложение MSQRD вновь попало в итоговую подборку года по версии редакторов сервиса AppStore.

Белорусский проект можно найти в двух категориях: «Лучшие разработчики» и «Тренды года», пишет onliner.by.

Приложение позволяет надеть на свое лицо виртуальные маски сказочных персонажей, героев фильмов и так далее. Разработчики постоянно обновляют списки и выпускают новые маски.

MSQRD весной 2016 года был куплен социальной сетью Facebook. Эта сделка стала одним из громких событий в IT-бизнесе Беларуси. Тенденция продолжается: спустя примерно год стало известно о покупке сервисом Gett приложения Juno в сфере пассажирских перевозок, а позднее Google приобрел белорусскую компанию AI Matter.