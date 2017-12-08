Леонид Злотников: В Беларуси растет пропасть между богатыми и бедными 1 8.12.2017, 14:02

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Леонид Злотников

В ближайшее время в стране сложится очень напряженная ситуация.

Средняя белорусская семья в январе-сентябре ежемесячно располагала суммой в 1026,7 рубля. У жителей городов эта сумма составляет 1 096,3 рубля в месяц, а в сельских населенных пунктах — 843,4 рубля. Согласно подсчетам tut.by, лидируют по ежемесячным располагаемым ресурсам жители Минска — почти 1371,2 рубля, а отстают — жители Могилевской области — 914,5 рубля. Разбежка между самыми богатыми семьями (минчанами) и бедными (витебскими) — почти 1,5 раза.

Злотников: А откуда взяться доходам?

— Это большое расхождение. В Минске средняя зарплата уже за тысячу перевалила, а в регионах — 500-600 рублей. Очень низкие доходы в сельской местности, у сельхозпредприятий фактически нет ресурсов для выплаты зарплат, они находятся в очень тяжелом финансовом положении, — говорит в комментарии zautra.by экономист Леонид Злотников.

По данным опубликованного на днях исследования BEROC «Детерминанты бедности в период экономического роста и его отсутствия. Оценка динамики бедности в Беларуси в 2009-2016 годах», уровень бедности для сельских регионов в течение 2009-2016 годов был примерно на 44% выше, чем в среднем по стране. А в городах он был на 16% ниже, чем в среднем по Беларуси.

«Это свидетельствует о наличии значительного экономического неравенства в государстве», — делает вывод автор исследования научный сотрудник BEROC Олег Мазоль.

Он исследовал уровень и детерминанты бедности в Беларуси на основании данных Национального статистического комитета по Выборочным обследованиям домашних хозяйств по уровню жизни за период 2009-2016 годы. Уровень бедности оценивался на основе показателей потребительских расходов с использованием подхода, основанного на оценке затрат на удовлетворение основных потребностей домашнего хозяйства с использованием продовольственной и абсолютных черт бедности.

Согласно использованной методологии, за последние два года абсолютная бедность в Беларуси увеличилась в два раза и достигла 29% населения.

Леонид Злотников напоминает, что практически каждый третий белорус живет на среднедушевой доход в 290 рублей.

— Это очень низкий уровень, — констатирует эксперт.

Будет ли увеличиваться разрыв между бедными и богатыми? По мнению экономиста, в текущей экономической ситуации у белорусов есть лишь один прогноз:

— Не меняется экономическая модель и она неэффективна. Откуда могут взяться доходы, которые можно делить между людьми? Нужны реформы, модернизация, инвестиции. А они последние 3–4 года не идут сюда, да и раньше были не очень значительными. Предприятия устаревают, конкурентоспособность на внешних рынках низкая, доходы падают.

Этот год был относительно благоприятным для Беларуси, считает эксперт. Это, в основном, обусловлено ростом мировой экономики. Но на рост благосостояния белорусов это никак не повлияло.

— Мы говорим не о зарплатах, а о реальных доходах, которые до последних месяцев только снижались, — подчеркивает Леонид Злотников.

Экономист предупреждает, что благоприятная внешняя конъюнктура не может длиться бесконечно, а если говорить о внутренних факторах роста, то их попросту нет.

— Это с одной стороны, а с другой на нас давят долги. В ближайшие три года будет очень напряженная ситуация с их возвратом, — отмечает эксперт.

По мнению Леонида Злотникова, жители небогатых регионов не могут рассчитывать и на Россию, куда в более сытые годы белорусы ездили на заработки.

— Около 15% россиян оказались за чертой бедности, в российской глубинке ситуация ничуть не лучше, чем у нас, — говорит экономист.