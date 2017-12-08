Как живут мама с двумя детьми, которые оказались у черты бедности 19 8.12.2017, 14:53

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Период подготовки к школе — самый тревожный и сложный для матери двоих сыновей.

Мама двоих детей Юлия Цакке в последнее время все чаще задумывается о том, чтобы сменить работу. 300 рублей ($150), которые она получает, работая в школе, не хватит, чтобы «поднять детей». Ведь из этих денег надо оплатить аренду съемной квартиры и коммуналку, рассчитаться по двум кредитам и еще оставить на жизнь. Фотокорреспондент tut.by целый день провел с семьей, которая оказалась у черты бедности.

Юлия Цакке работает воспитателем продленки в одной из школ Пинска. Сюда ее отправили отрабатывать распределение после окончания Пинского колледжа БрГУ. В школе Юлия осталась после распределения и работает здесь уже восемь лет. Здесь же учатся и двое ее сыновей — 8-летний Саша и 7-летний Даник.

— Я работаю на полторы ставки, это 30 часов в неделю. Мой рабочий день — шесть часов, с 12.30 до 18.30. Дети сидят вместе со мной до конца дня, а потом мы вместе идем домой.

Уже работая воспитателем продленки, Юлия решила получить высшее образование —пошла заочно учиться в Брестский государственный университет на учителя географии и биологии. Университет окончила еще в 2015 году, однако устроиться учителем не удалось до сих пор.

— Конечно, мне бы больше хотелось работать учителем. Ходила в местный отдел образования, но мне сказали, что для того чтобы стать учителем начальных классов, необходимо высшее образование именно по этой специальности. На учителя биологии или географии пока ставки нет. Была как-то открыто полставки, но устроиться я не смогла. Нет ни опыта, ни стажа по этой специальности. А как его набраться, не знаю.

Зарплата у Юлии — 300 рублей в месяц. Девушка родом из Кобринского района, поэтому в Пинске приходится снимать квартиру. «Однушка» обходится в 100 рублей. Еще рублей 40 уходит на коммуналку и связь.

Из обязательных ежемесячных трат — выплаты по кредитам. Их у Юлии два: на 53 и 23 рубля.

— Первый кредит — потребительский. Я его брала, когда мы еще жили с мужем. У нас была часть в доме, хотели туда переезжать, поэтому решили сделать пристройку. Для строительства взяла кредит на пять лет. В итоге в доме этом мы не живем, а кредит выплачиваю до сих пор. Второй кредит — платежи по овердрафту.

Еще 40 рублей уходит на школьное питание детей. Все, что остается, семья тратит на еду и иногда «на одеться». С одеждой для детей также помогают родственники и знакомые.

Несмотря на скромный бюджет, Юлия старается баловать своих детей, хотя признается: «Все, чего они просят, я, конечно, купить не могу».

— Экономим на всем. В магазине всегда смотришь на цены — выбираешь, что подешевле. Но детей стараюсь не ущемлять. В школе на булочку в буфете деньги даю, печенье и сладости покупаю, игрушки какие-нибудь. Конечно, не всегда получается. В школе, например, сейчас организовывают разные экскурсии и поездки, но на них, к сожалению, денег не хватает.

Также мама старается находить деньги и на развлечения: «Когда есть возможность, ходим в кино. А летом — в парк или по набережной можем погулять».

Так как совокупный доход семьи не превышает бюджета прожиточного минимума, Юлия раз в год может обращаться в органы соцзащиты за адресной социальной помощью.

— Платят ее ежемесячно в течение полугода. В последний раз социальное пособие было около 100 рублей в месяц.

Юлия рассказывает, что от бывшего мужа алименты на детей она не получает — сейчас пытается добиться их выплаты через судебных исполнителей. Рассказывает, что первое время алименты платили родители бывшего мужа. Сейчас они также время от времени материально помогают внукам.

— В этом году, например, помогли детей к школе собрать. Если честно, для меня период подготовки к школе — самый тревожный и сложный.

Материально Юлии помогают и ее родители: в месяц дают, как рассказывает девушка, 20−30 рублей, а иногда и 50.

В придачу к работе в школе молодая мама берется за разные подработки. Раньше работала в местной газете курьером: раз в неделю разносила тираж по рынку. Прибавка к основной зарплате выходила 20−30 рублей.

Потом Юлия устроилась педагогом в частный образовательный центр — работала с детьми от одного до трех лет. Однако, как говорит девушка, такая подработка оказалась финансово невыгодной.

— Моя зарплата зависела от количества детей. С одного ребенка платили 1 рубль 30 копеек. Бывало, что на занятие приводили всего одного ребенка. Мне надо подготовиться, распечатать материал, на проезд потратиться. И если был всего один ребенок, то это мне было невыгодно.

Юлия признается, что сейчас все чаще задумывается о том, чтобы уйти из школы и найти другую работу: «Мне работать с детьми очень нравится, но все упирается в зарплату. Я понимаю, что на такие деньги я своих детей точно не подниму». Юлия рассматривает самые разные варианты. Например, недавно ей предложили пойти обтягивать тканью гробы.

— Рассматриваю и такой вариант. Но пока сменить работу не решилась — страшно. Может быть, на следующий год предложат место географа в школе. С другой стороны, если перейду на это место, зарплата существенно не изменится.