Когда начнет падать биткоин? 1 9.12.2017, 11:42

1,333

По мнению эксперта, это неизбежно - вопрос только, до какого уровня.

В четверг, 7 декабря, биткоин пробил очередной максимум - 18 тысяч долларов за одну единицу этой криптовалюты. Причем за день крипта подорожала сразу на 5 тысяч долларов! Уже в пятницу после обеда за один биткоин стали давать 15,5 тысячи, и все равно это намного больше, чем еще в начале недели (11 тысяч долларов).

Что будет дальше с биткоином? Когда эта криптовалюта только начала свой рост, скептики говорили: до 10 тысяч долларов дойдет - и все, мыльный пузырь лопнет, начнется падение. Теперь ставят новые границы - 20 тысяч долларов. Так долго ли будет расти биткоин? И можно ли это вообще предугадать? Об этом пишет kp.by.

- Люди, которые прогнозировали какие-то границы, очевидно просчитались. Ни о каких границах говорить нельзя. Когда начнется крах биткоина? К сожалению, и на этот вопрос невозможно ответить. Любые попытки - это гадание на кофейной гуще. Возможно, кому-то удастся угадать, до какого уровня вырастет биткоин, но это будет случайность. Сейчас лучше говорить про другое. На следующей неделе в США на биржевом рынке начнутся торги фьючерсами на биткоин (фьючерс - это стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, в нашем случае биткоина, при заключении которого продавец и покупатель договариваются об уровне цены и сроке поставки. - Ред.). Сейчас на рынке можно играть исключительно на росте цены биткоина. А вот сделки на понижение по биткоину пока не проводятся. А с выходом фьючерсов на биткоин на бирже обязательно будут желающие ставить на понижение этой криптовалюты.

- Если мы говорим о том, что биткоин будет неизбежно падать, то до каких пределов он может упасть? Не до нуля же.

- Это может быть неприлично низкое падение, вплоть до нескольких долларов за биткоин. С другой стороны, падение может быть и умеренным - до себестоимости майнинга, то есть, по сути, до себестоимости электроэнергии на добычу этой криптовалюты. Предсказать это невозможно.

- Если в мире расплачиваться за товары и услуги криптовалютами будут активнее, чем сейчас, как это повлияет на цену биткоина? И повлияет ли?

- Расплачиваться криптовалютами за товары или услуги - это скорее экзотика, чем норма. Даже несмотря на раскрученность того же биткоина. Более того, некоторые крупные и весьма уважаемые компании, которые принимали биткоин в оплату, теперь отказываются от этого. Например, Майкрософт, или игровая площадка Steam.