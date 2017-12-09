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Неаполитанскую пиццу признали наследием ЮНЕСКО

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  • 9.12.2017, 15:10
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Процесс приготовления неаполитанской пиццы - это искусство.

Неаполитанскую пиццу признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Об этом сообщается на сайте организации.

В ЮНЕСКО отметили, что процесс приготовления неаполитанской пиццы - это искусство и кулинарная практика, состоящая из четырех разных фаз.

Ранее сообщалось, что два миллиона итальянцев подписали петицию за признание неаполитанской пиццы Всемирным наследием ЮНЕСКО.

В петиции подчеркивали, что статус спасет пиццу "от консервированной кукурузы, креветок, нарезанного салата и другой мерзости, которая заставляет итальянцев ужаснуться". В классической неаполитанской пицце есть только томаты, моцарелла и базилик.


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