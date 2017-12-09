Белорусские дизайнеры взяли медали на фестивале рекламы
- 9.12.2017, 15:52
Наши специалисты отличились в «Коммуникационном дизайне».
7 декабря на Международном фестивале рекламы Red Apple назвали победителей в некоторых категориях. Белорусы отличились в «Коммуникационном дизайне», пишет marketing.by.
Серебряную награду получила работа агентства Pocket Rocket за разработку бренда Gruzin.by.
В этой же категории «бронзу» получил белорусский дизайнер Леша Лимонов. На фестивале отметили его работу LEVSHA DESIGNER DIARY AND SKETCHBOOK.
Также Лимонов получил «бронзу» за Masterpieces Award 2017. Эту работу отметили в категории DM-MATERIALS AND SOUVENIRS.