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Белорусские дизайнеры взяли медали на фестивале рекламы

  • 9.12.2017, 15:52

Наши специалисты отличились в «Коммуникационном дизайне».

7 декабря на Международном фестивале рекламы Red Apple назвали победителей в некоторых категориях. Белорусы отличились в «Коммуникационном дизайне», пишет marketing.by.

Серебряную награду получила работа агентства Pocket Rocket за разработку бренда Gruzin.by.

В этой же категории «бронзу» получил белорусский дизайнер Леша Лимонов. На фестивале отметили его работу LEVSHA DESIGNER DIARY AND SKETCHBOOK.

Также Лимонов получил «бронзу» за Masterpieces Award 2017. Эту работу отметили в категории DM-MATERIALS AND SOUVENIRS.


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