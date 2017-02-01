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Тысячи подписей «тунеядцев» отправляют Лукашенко

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  • 1.02.2017, 16:10
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Фото: mygomel.net

Сегодня профсоюз РЭП начал отправлять электронные и письменные подписи белорусов против скандального декрета.

Как сообщил praca-by.info пресс-секретарь профсоюза РЭП Николай Герасименко, по предварительной информации, на 1 февраля в Минске было собрано около 400 письменных подписей, в Могилеве – около 200, на Брестчине – около 400, на Гомельщине – минимум 200. В других регионах еще ведется подсчет, и уточняются данные.

– Везде речь идет только о подписях, собранных активистами профсоюза РЭП. Собирать и отправлять подписи в администрацию Лукашенко по мере их накопления мы будем до 17 февраля. При этом копии будут направляться в совет министров и «палату представителей», – сказал Николай Герасименко.

В тоже время представитель профсоюза Андрей Стрижак cообщил, на площадке zvarot.by под обращением профсоюза РЭП было собрано более 23 тысяч электронных подписей.

– Сейчас наша команда делает их верификацию, поскольку система построена таким образом, что принимаются все подписи, вносимые людьми, в том числе, возможно, не со всеми заполненными данными. То есть приводим базу в порядок. Сегодня подготовительная работа должна быть завершена, и вечером мы собираемся отправить собранные подписи в администрацию Лукашенко, – сказал днем 1 февраля Андрей Стрижак.

– На некоторых интернет-ресурсах появилась информация о том, что собранные нами на zvarot.by подписи не правомочны и государство не обязано на них отвечать. Это не так. Закон об обращениях граждан предусматривает равенство электронного обращения и письменного. В Беларуси существуют два сайта, которые оформляют электронные обращения со всеми требованиями закона: zvarot.by и petitions.by. У нас еще не было случая, чтобы государственный орган отказывался нам отвечать по причине того, что обращение было неправильно оформлено.

Напомним также, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».


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