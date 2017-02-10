Как белорусы помогли украинцу, чья фура замерзла под Столином 10.02.2017, 13:41

Фото: media-polesye.by

Водитель был поражен белорусским гостеприимством.

Фура с украинскими номерами, следовавшая к пункту пропуска «Верхний Теребежов», сделала вынужденную остановку в Столинском районе, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Житель города Украинка должен был доставить 20 тонн спичек из Пинска в Киев. Однако дизельное топливо замерзло, и машина, остановившись, не завелась.

«На помощь водителю пришли жители близлежащих деревень Глинка и Лука, а также сотрудники Столинского РОВД. Завести машину совместными усилиями пробовали в течение двух суток. В здании РОВД водителя накормили, напоили горячим чаем. На ночлег к себе позвала семья одного из помогавших завести фуру мужчин», — отметили в УВД.

Как позже рассказал водитель фуры, он был очень удивлен вниманием к себе и благодарен всем помощникам.