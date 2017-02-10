Путин скоро получит по заслугам Диана Фрэнсис, «Новое время»

10.02.2017, 16:03

Впервые за долгие годы президентом США стал очень жесткий парень.

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Флинн заявил, что после нарушения Ираном резолюции ООН (речь об испытаниях ракеты), страна официально находится под пристальным вниманием.

При этом американский Госдеп вяло отреагировал на резкое обострение боевых действий в Восточной Украине. Никаких обвинений в адрес российских преступников не последовало. Это ошеломило и деморализовало украинцев, и всех тех, кто пристально следит за маневрами РФ.

Но 2 февраля новый постоянный представитель США в ООН Никки Хэйли выразила безоговорочное осуждение действий России. «Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, который почти три года страдает от российской оккупации и военного вмешательства, – сказала она. – Пока Россия и поддерживаемые ею сепаратисты не начнут уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, этот кризис не закончится».

Кроме того, добавила она прямо: «Крым является частью Украины. И американские санкции по Крыму будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом».

Хэйли говорила не от своего имени. Спикер Совета по национальной безопасности США подтвердил, что Хэйли и Флинн обсудили эту речь до того, как она была произнесена в стенах ООН. Флинн «согласился» с ее содержанием. В комментарии BuzzFeed спикер отметил, что заявление Хэйли можно расценивать как официальную позицию.

Судя по всему, Трамп постепенно входит в курс дела и расширяет круг своих советников, среди них теперь есть и военные эксперты. Администрация нового президента движется к тому, чтобы начать принимать правильные решения в отношении Путина и его вторжения в Украину.

Одним из таких правильных решений было бы пристальное наблюдение за действиями России, которая должна закончить войну в Украине, вернуться к своим границам и выплатить десятки миллиардов компенсации.

Трамп пока ведет себя очень осторожно, говорит о перезагрузке отношений с Россией. Но, вероятно, вскоре Путин поймет, что в Белом доме сидит «Медведь», игры с которым заканчиваются плохо.

Жесткое обращение Хэйли было подтверждено спикером Белого дома, который сказал, что «санкции не будут отменены до тех пор, пока они не уйдут из Крыма».

Некоторые инвесторы полагают, что слова Хейли не исключают возможности отмены санкций в отношении российских банков и энергетических компаний, вводившихся не из-за Крыма. Но это спорно и не доказано.

Зато очевидно, что Трампу в спину дует очень сильный антипутинский ветер, который подтолкнет его к тому, чтобы стать решительнее в отношении украинского кризиса, чем был Обама. К слову, недавние опросы показали, что 67% американцев негативно относятся к Путину, а 60% – к России.

Кроме того, сильное давление оказывает Конгресс, особенно сенатор Джон Маккейн, написавший Трампу письмо, высказав мнение, что активизация боевых действий в Украине и телефонный разговор между Путиным и Трампом совпали по времени неслучайно. «Это свидетельствует о том, что Путин уже начал испытывать вас как главнокомандующего», – подчеркнул сенатор.

Маккейн поддерживает усиление санкций против России и предоставление Украине летального оружия. На территории Украины находится семьсот российских танков. Это больше чем у французской и итальянской армий вместе взятых. Украине пришлось быстро наращивать свой военный потенциал, поскольку при предыдущем пророссийском президенте армию лишили лучших вооружений. Теперь же ВСУ являются второй по величине армией в Европе.

Последняя вспышка боевых действий в Украине показывает истинные намерения Москвы. Авдеевка, которую сейчас атакуют, расположена на 20 километров вглубь украинской территории. Город обеспечивает электричеством весь регион. Россия хочет подорвать еще один участок территории Украины, создав там хаос и подготовив тем самым почву для дальнейшего наступления.

Это война ползучего вторжения, и оно неумолимо. С 2014 года Россия уничтожила промышленную базу Украины, убила 10 тысяч человек и лишила дома 1,4 миллиона.

Что еще хуже, последнее наступление грозит экологической катастрофой, поскольку сотни российских снарядов каждый день падают на промышленные предприятия региона, где хранятся химические отходы, серная кислота и т. д. Могут быть повреждены хранилища формальдегида, который загрязнит близлежащие земли и реки.

Те, кто постоянно наблюдает за трагедией, разворачивающейся в Украине, понимает, что Путин несет большую угрозу для мира, чем ИГИЛ, Китай или Иран. Он вмешивается в дела соседей военными и финансовыми методами, дестабилизирует Восточную Европу, Ближний Восток и демократии по всему миру.

Во времена Обамы он занимался мародерством безнаказанно, обвиняя во всем других.

«Мы часто слышим от российского правительства, что все проблемы в восточной части Украины являются следствием действий украинского правительства. Это не просто неправда. Это подмена реальности», – подчеркнул представитель Британии в ООН Мэтью Райкрофт.

Путин скоро получит по заслугам. Потому что впервые за долгие годы президентом США стал очень жесткий парень.

Диана Фрэнсис, «Новое время»