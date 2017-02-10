Житель Каменецкого района закупился в магазине на сувенирные $100 2 10.02.2017, 21:04

Случай произошел в деревне Оберовщина.

В Каменецком районе задержали местного жителя, который закупился на сувенирные $100, передает БелТА.

Случай произошел в деревне Оберовщина. В милицию обратилась владелица частного торгового павильона. Правоохранителям она рассказала, что в ее магазине незнакомый мужчина приобрел две пары сапог, DVD-диск с художественными фильмами и подарочные наборы косметики. Рассчитываясь, покупатель дал женщине $100, с которых получил Br40 сдачи. Только когда он скрылся, предпринимательница разглядела, что валюта - сувенирная.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В результате осмотра экспертом зафиксирован и изъят след пальца руки, который совпал с отпечатками неоднократно судимого жителя Каменецкого района 1987 года рождения. Благодаря полученным данным правоохранители задержали злоумышленника. Часть фактически похищенных вещей изъята.

Каменецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.209 (мошенничество) УК РБ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание сроком до четырех лет лишения свободы.