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Игорь Ковалевич: «В Гродно есть люди, которые хотят развалить команду»

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  • 11.02.2017, 9:40
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Игорь Ковалевич
Фото: football.by

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал о «врагах» клуба.

«В Гродно есть определенные люди, которые хотят развалить команду. Кого-то на просмотры отправляют куда-то… Одна часть желает, чтобы было хорошо, а вторая – чтобы было плохо. С моим приходом в Гродно появилось слишком много людей, желающих поучаствовать в распродаже футболистов. Какие-то селекционеры непонятные появились. Наверное, я кому-то дорогу перешел.

Я в «Неман» не просился, меня туда пригласили, когда клуб был в сложнейшей ситуации. Бог им судья», – сказал Ковалевич в интервью БТ.


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