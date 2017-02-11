Американские сенаторы против России 2 Дженнифер Рубин, The Washington Post

11.02.2017, 21:32

США должны однозначно осудить РФ и предпринять упреждающие действия для сдерживания российской агрессии в Украине.

В отличие от президента, сенаторы от обеих партий решительно заявляют о том, что необходимо занять жесткую позицию против России, которая все чаще осуществляет агрессии за рубежом и проводит репрессии внутри страны.

Группа из восьми сенаторов от Республиканской партии написала сегодня письмо на имя президента Трампа, в котором заявила:

«Соединенные Штаты должны однозначно осудить Россию и предпринять упреждающие действия для сдерживания продолжающейся российской агрессии в Украине. Россия напала на Украину и незаконно аннексировала Крымский полуостров, действуя вопреки нормам международного права. Она также напрямую подстрекает и поддерживает так называемых «сепаратистов и повстанцев» на востоке Украины. С 2014 года в ходе этого трагического конфликта погибло более 10 тысяч украинцев, а из-за боевых действий в стране сегодня полтора миллиона внутренне перемещенных лиц. Очередная эскалация военных действий вдоль «линии соприкосновения» на востоке Украины должна стать напоминанием о злодейских намерениях России.

Администрация должна сохранить действующий в настоящее время американский режим санкций против России и российских хозяйствующих субъектов, а также при необходимости ввести новые санкции, которые Россия заслужила своим поведением — если не будет восстановлен контроль Украины над Крымом, если Россия не выполнит в полном объеме Минские соглашения, и если она не прекратит свои усилия по подрыву украинского суверенитета. Далее, мы просим вас ускорить поставки оборонительного летального оружия на Украину. Нас обнадежило то, что госсекретарь Тиллерсон во время слушаний при утверждении в должности поддержал эту позицию».

Сенаторы предупредили о недопустимости торга о судьбе Сирии. («Соединенные Штаты не должны вступать ни в какие военные или дипломатические соглашения с Россией по будущему Сирии, пока Москва не прекратит свои боевые действия, вызвавшие огромный ущерб и человеческие страдания, и не откажется от поддержки кровожадного режима Башара аль-Асада).

Они также осудили российскую кибервойну против Запада. В завершение сенаторы заявили:

«И самое важное: мы призываем вас уведомить Москву о том, что ценности демократии, права человека, прозрачность и подотчетность исключительно важны для американской внешней политики, что эти ценности не могут быть предметом торга, и что Соединенные Штаты будут и дальше продвигать их во всем мире, в том числе, в России. Президент Путин должен знать, что Соединенные Штаты остаются светочем надежды и демократии во всем мире, и будут бороться за правое дело».

Как это ни странно, готовность призвать Путина к ответу за репрессии внутри России и защитить американскую демократию расколола решительно настроенных сенаторов (демократов и республиканцев) и тех законодателей, которые больше заинтересованы в логическом обосновании действий Трампа и разделяют его взгляды. Причина очевидна: Трамп выполняет заказ Трампа (так в тексте — прим. перев.), очерняя западные демократические институты и избегая любых разговоров о российской клептократии, о нарушениях прав человека и о военных преступлениях в Сирии. (Между прочим, репутация США не улучшится от того, что американский президент не отказывается от своего бизнеса и использует Белый дом для обогащения своих детей.)

Путин ограбил свою страну на десятки миллиардов, о чем сообщают американские разведывательные источники, однако в США об этом практически никогда не говорят. Высокопоставленный член постоянного специального комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Adam Schiff) (демократ из Калифорнии) в прошлом году привел убедительные доводы в пользу раскрытия этой информации. Шифф призвал президента Обаму в ответ на российские хакерские атаки во время выборов в США приступить к «разоблачению коррупции в Кремле и коррумпированности самого Путина». Ослабление позиций Путина в стране и опровержение его доводов о том, что в нравственном плане Соединенные Штаты ничуть не лучше России, должны стать неотъемлемой частью нашей стратегии национальной безопасности в отношении Москвы.

Высокопоставленный член комитета по международным отношениям сенатор Бен Кардин (Ben Cardin) (республиканец от штата Мэриленд) сегодня также затронул эту тему на заседании комитета.

«Хочу сказать лишь пару слов о том, что беспокоит меня в попытках президента Трампа поставить знак нравственного равенства между кровавыми действиями Путина и деятельностью нашей страны, — сказал он. — Здесь нет никакой нравственной равнозначности, и я думаю, это оказало плохую услугу тем военнослужащим, которые защищают нашу страну и наши демократические ценности. Я должен был сказать об этом». Он похвалил представителя США в ООН Никки Хейли, заявив во время слушаний по утверждению ее в должности, что санкции против Москвы нельзя отменять до тех пор, пока «Россия не выполнит требования хельсинкских соглашений, не уйдет из Крыма, не прекратит свое вмешательство на Украине и не выполнит все условия минских договоренностей». Как и республиканцы, Кардин считает, что действия Путина за рубежом и внутри страны связаны между собой.

«Вашингтон должен продемонстрировать свою решимость, потому что Москва будет продолжать вмешательство в демократический процесс в нашей стране и в странах-союзницах. Она будет и впредь нарушать суверенитет своих соседей, идя все дальше, пока ее не остановят».

Мы не думаем, что Трамп понимает все это и серьезно беспокоится на сей счет. (Согласно сообщениям СМИ, он даже не знает, что такое договор СНВ-3.) Документация, а также публикация и умелое использование информации о коррупции в России и о репрессивном режиме Путина должны постоянно находиться в центре внимания. Белый дом вряд ли станет инициатором такой работы, но этот пробел могут заполнить Госдепартамент и конгресс. А возразить против этого могут только Путин, Трамп и его апологеты.

Дженнифер Рубин, The Washington Post (перевод – inosmi.ru)