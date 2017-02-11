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НАТО насчитала 32 российских мифа о себе, распространяемых в СМИ

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  • 11.02.2017, 22:19

Объем российской пропаганды и дезинформации с момента аннексии Крыма резко возрос.

НАТО обвинила Россию в усилении дезинформационной кампании после аннексии украинского полуострова Крым в марте 2014 года. По данным Североатлантического альянса, российские медиакомпании Sputnik и Russia Today (RT) неоднократно публиковали фальшивые материалы. «НАТО имеет дело с существенным ростом объемов российской пропаганды и дезинформации с момента незаконной аннексии Крыма», - заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску, пишет DW.

По ее словам, специальный сайт, основанный альянсом в 2014 году, «зарегистрировал 32 российских мифа о НАТО, которые систематически используются в материалах Sputnik, RT и ряда других СМИ, находящихся во владении или под контролем российского правительства».

Сфабрикованный «телефонный разговор»

В качестве самого свежего примера Лунгеску привела публикацию российским сайтом life.ru смонтированной аудиозаписи голоса генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и российского пародиста, изображавшего президента Украины Петра Порошенко, якобы общавшегося с ним по телефону. «Этого звонка никогда не было, и это был вопиющий случай дезинформации», - подчеркнула представитель Североатлантического альянса.

Она привела и другой пример дезинформации: в июле 2016 года Sputnik, RT и другие российские сайты опубликовали репортажи о пожаре на базе НАТО в Измире, назвав его саботажем после попытки госпереворота в Турции. «Мы связались со Sputnik, RT и другими, чтобы внести правки в эту информацию, поскольку пожар возник в лесу, на определенном расстоянии от базы, и не имел к ней никакого отношения», - говорит Лунгеску.

НАТО пытается бороться с российской пропагандой при помощи бюллетеней, интервью, опровержений и видеоматериалов. Российские государственные СМИ отрицают свою принадлежность к пропагандистской машине Кремля и заявляют, что представляют миру альтернативную точку зрения, игнорируемую западными СМИ.


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