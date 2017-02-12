Кричев: тайное становится явным 5 Артём Семенов, «Магілёўскі рэгіён»

12.02.2017, 16:24

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Василий Сысоев

Фото: svaboda.org

Дальнейшее пребывание Василия Сысоева в должности председателя райисполкома окончательно превратит весь район в «зону проживания тунеядцев».

В Могилевской области составлен рейтинг городов и районов по итогам работы за 2016 год. Об этом сообщил заместитель председателя облисполкома Виктор Некрашевич, выступая сегодня на заседании, где рассматривались итоги социально-экономического развития региона за прошлый год. Среди городов с существенным отрывом оказался Могилев. В лидерах также Горецкий район. Могилевской с 13-ого места в 2015 году переместился на 2-ое. На последней строчке, как и годом ранее, остался Глусский район. В то же время Кричевский за с 6-ого места упал до предпоследнего.

Журналисты кричевской газеты «Вольны горад» в своих публикациях, касающихся развития ситуации в социально-экономическом развитии города Кричева и района, неоднократно заостряли внимание своих читателей на тот факт, что руководство местного райисполкома и райсовета, полностью подчиненная им газета «Кричевская жизнь», в нарушение статей 34 Конституции и Закона «О средствах массовой информации» Республики Беларусь, всячески скрывают от широкой общественности реальное положение дел.

Об этом не так давно в полной мере «ВГ» рассказала в статье «Под завесой молчания» в номере от 05.02.2017 года. Причина такого положения более чем очевидна, — скрыть свою профессиональную несостоятельность. Заметим, что это не наш вывод.

В конце июня 2015 года в Кричевском районе состоялось выездное заседание Могилевского облисполкома. По итогам его заседания, главная газета областной вертикали власти опубликовала статью М. Халамова под символическим названием «Есть всё, кроме эффективности». А в ней такие выводы, — «Пока же сама жизнь, как констатировалось на заседании облисполкома, не комфортна на Кричевщине. Поэтому некоторые местные жители и покидают её пределы. Другие же, особенно на селе, отнюдь не общественной выгодой озабочены. Вот и получается, как отметил первый заместитель председателя облисполкома Олег Чикида, в районе есть все, кроме эффективности. Содействовать преломлению такой ситуации в этом и других юго–восточных районах области и призван указ Лукашенко. Но для его полной реализации необходимо, как подчеркнул председатель облисполкома Владимир Доманевский, на порядок более высокая результативность работы местных органов власти. Ожидается, что эффективность деятельности Кричевского райисполкома по обеспечению социально-экономического развития района будет вновь рассмотрена на выездном заседании облисполкома в нынешнем году».

Осенью 2015 года повторного рассмотрения работы местного райисполкома не произошло. Скорее всего, основной причиной стало проведение президентских выборов и «элегантная победа» Лукашенко по результатам голосования в Кричевском районе. В. Сысоев и его команда на этом поприще показали себя профессионалами и оказались на лидирующих позициях в области.

А вот с экономикой и социальной сферой Кричевщина в аутсайдерах. Указ правителя №235 проваливается по полной программе. И это подтверждается не только рейтингом районов области за 2016год, который озвучил зампред В. Некрашевич. Это вытекает и из тех, прямо скажем, куцых данных «Социально-экономического положения района в 2016 году», которые дало по Кричеву главное областное статистическое управление по Могилевской области, которые опубликовала газета «Кричевская жизнь» в номере от 11.02.2017 года.

Например, в промышленности района по итогам 2016 года только 30,3% отгруженной продукции отнесено к инновационной, тогда как в 2015 году эта цифра составляла 83,6%. Инвестиции на приобретение машин, оборудования, транспортных средств по итогам 2016 года составили 4,7 млн. рублей и сократились к уровню 2015года (13,4 млн. руб.) почти в 3 раза. А это значит, что никакой речи о расширении производства, открытии новых, в том числе и эффективных рабочих мест, не идёт и речи.

Закономерно, с учетом вышесказанного, снижение в 2016 г. к уровню 2015 г. оборота внешней торговли с 33,6 млн. долларов США до 26,9 млн. долларов. Если в 2015году зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций с 15 странами, то по итогам 2016г., только с 12. Почти на 20% упал объем строительно-монтажных работ (с 19,4 до 15,2 млн. руб.) На 5% уменьшился намолот зерна, почти в 2 раза, –урожай картофеля.

Снижение эффективности и объемов производства сказалось на падении уровня доходов населения и потребления. Как результат, объем розничного товарооборота по итогам 2016 года составил 91,2% к уровню 2015. В ноябре 2015 года в экономике района было занято 13,0 тысяч человек, а на такую же дату в ноябре 2016 г., –12,3 тысячи человек. Потеря 700 рабочих мест для такого города как Кричев, — это серьезнейших прокол в работе местного райисполкома по выполнению Указа №235 президента.

В свете этого цинично выглядит информация от статистиков, скорее всего скорректированная в райисполкоме, согласно которой, – «Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря составил 1,2% от экономически активного населения (порядка 145 человек, — Прим.), как и на конец декабря 2015 года».

В свою очередь, по неофициальной, но достоверной информации, на основании данных управления по труду, занятости и социальной защите населения райисполкома, налоговая инспекция района отправила «письма счастья» около 4000 «тунеядцев» из числа кричевлян. Сейчас в районе идет активная подписка за отмену декрета №3 «о тунеядцах», число подписантов приблизилось к 1000 человек. Наряду с ней, пока менее активно, разворачивается сбор подписей под петицией об отстранении от должности нынешнего председателя райисполкома В. Сысоева. Но люди все больше понимают, что его дальнейшее пребывания в этой должности окончательно превратит весь район в «зону проживания тунеядцев». И это «тайное», — может скоро стать явным!

Артём Семенов, «Магілёўскі рэгіён»