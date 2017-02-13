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Российские десантники примут участие в учениях в Брестской области

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  • 13.02.2017, 8:46
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Учения пройдут в апреле этого года.

Российские десантники примут участие в тактических учениях Сил специальных операций в Брестской области.

Произойдет это в апреле 2017 года. Пока же военные эксперты из Беларуси и России собрались в Бресте, чтобы в течение трех дней обсудить будущие учения, информирует РИА "Новости".

Отмечается, что российская делегация посетит 38-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду белорусских Сил специальных операций. В учениях весной должен принять участие подразделение 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России. Предполагается, что в Беларусь отправят тульских десантников.

Кстати, ранее сообщалось, что тактическое учение двух воздушно-десантных белорусских бригад должно состояться в марте-апреле в Витебской области. В нем планировали поучаствовать российские десантники из Ивановского соединения ВДВ.


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