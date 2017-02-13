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Дельфинарий в Бресте продают за 23 рубля

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  • 13.02.2017, 13:53
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Власти уже выставляли здание бассейна-дельфинария на торги, но безуспешно.

Здание в Бресте на улице Заводской, где много лет был бассейн «Лазурный», повторно выставили на торги. В этот раз начальная цена составила одну базовую величину — 23 рубля, сообщает tut.by.

Первый раз на аукцион бассейн и некогда дельфинарий выставляли в августе прошлого года. Тогда за трехэтажное здание площадью 1,5 тысячи квадратного метра просили 126 619 рублей. Но желающих купить здание, давно пустующее и требующее немалых вложений в реконструкцию, не нашлось. Поэтому цену снизили до базовой величины.

Кроме бассейна, покупателю предоставляется право аренды земельного участка площадью 23 сотки на 10 лет. А за отдельную плату — 230 рублей — предлагают приобрести комплект оборудования: четыре бойлера, два водоочистительных котла, электронасосный агрегат, насос, регулятор температуры и бактерицидную установку.

По условиям продажи целевое назначение здания покупатель может менять по своему усмотрению: может оставить бассейн, проведя реконструкцию, может переоборудовать его под что-то другое, а может и вовсе снести и построить новое здание.

Торги состоятся 15 марта на электронной площадке «БУТБ-Имущество».


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