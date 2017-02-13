У Лукашенко будут два новых помощника 8 13.02.2017, 19:43

Реформа о «сокращении» администрации Лукашенко предполагает введение новых должностей помощников диктатора.

13 февраля Александр Лукашенко подписал Указ №40 «Об оптимизации администрации правителя Республики Беларусь», передает «Еврорадио».

В соответствии с требованиями руководителя государства количество государственных служащих администрации будет сокращена на 30%. Как ранее заявляла руководитель администрации Наталья Качанова, в ведомстве останутся работать 108 человек.

Указ утверждает в новой редакции Положение об администрации Лукашенко и ее структуре, а также положения о помощниках диктатора и пресс-секретаре.

Реформа затронет институт помощников Лукашенко. Сообщается, что указ вводит две новые должности помощников. Помощник правителя по вопросам законодательной и судебной деятельности будет обеспечивать взаимодействие Лукашенко с законодательной и судебной отраслями власти. Помощник по вопросам развития финансово-кредитной системы будет контролировать выполнение поручений руководителя государства в сфере банковских и небанковских кредитно-финансовых организаций.

Расширяются и функции пресс-секретаря руководителя Беларуси. Он получит полномочия координировать деятельность государственных СМИ.

Указ вступает в силу 1 мая 2017 года.