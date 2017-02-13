Александра Саснович: Азаренко сделала многое, чтобы мы смогли сыграть против голландок 1 13.02.2017, 21:54

Фото: REUTERS Jerry Lai

Белорусская теннисистка подчеркнула вклад первого номера страны Виктории Азаренко в успехах команды в Кубке федерации.

- Хочу передать привет и слова поддержки Виктории Азаренко, которая по объективным причинам не участвовала в матче против голландок, но, безусловно, сделала многое, чтобы мы с ними все-таки сыграли.

- Волнение перед встречей на «Чижовка-Арене» мешало?

- Конечно. Это как первый стишок рассказывать. Ведь впервые требовалось выступить первым номером, да и на корт выходить первой. Пусть и понимала, что надо делать, все равно беспокойство присутствовало. Тем более лишь в последний момент узнала, что придется играть с Крайчек, а не Бургер или Рус. К счастью, вовремя удалось перестроиться. В воскресенье уже чувствовала себя увереннее, потому как успела посмотреть поединок Арины Соболенко против Бертенс. С тренерами разработали специальную тактику под Кики.

- Предыдущее противостояние против команды Швейцарии помнится?

- Мне 17 лет, первый в карьере Кубок федерации. Совсем молодая, огромная тревога. Что ж, будет здорово и очень интересно свидеться с Бачински вновь. А также с Бенчич и Хингис. Когда в страну приезжают такие звезды, это несомненный плюс для нее, для народа, - цитирует Саснович «Прессбол» .