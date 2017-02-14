Лукашенко решил лично утверждать минимальные требования для бизнеса 25 14.02.2017, 12:31

Диктатор заявил, что его требования будут идти «от жизни».

Лукашенко намерен лично утвердить минимальный набор нормативов для субъектов хозяйствования. Об этом диктатор заявил 14 февраля на совещании с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу, сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Минимальный набор нормативов, который действительно необходим для начала хозяйственной деятельности и идет «от жизни», буду утверждать лично. Субъекты хозяйствования должны четко знать свои обязанности и их объем. И на этом точка!»— заявил Лукашенко.

«Не дай бог, перепроверяя, я обнаружу, что вы искусственно оставляете некоторые нормативно-правовые инструкции, вы работать не будете», — заявил диктатор своим подчиненным.

«Мое жесткое требование — мы должны решить эту проблему. И мы ее можем решить», — заявил Лукашенко.

«Назревшие проблемы надо решать. И не на словах, а на деле. Жду плодотворной работы от всех вас. От представителей государственных органов требую, чтобы они без раскачки вносили конкретные предложения», — добавил диктатор.