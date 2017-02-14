закрыть
14 февраля 2017, вторник, 22:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

The New York Times: Россия тайно разместила ракеты вопреки договору с США

  • 14.02.2017, 20:51

РФ разместила крылатые ракеты, несмотря на то, что это нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Россия «тайно» разместила крылатые ракеты, несмотря на жалобы американских чиновников на то, что это нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный между Москвой и Вашингтоном в 1987 году, пишет The New York Times со ссылкой на должностных лиц в администрации президента США.

Представители администрации заявили, что россияне в настоящее время имеют два батальона крылатых ракет. Один по-прежнему находится на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Другой перемещен в декабре с этого полигона на базу «где-то еще» в стране, рассказал изданию высокопоставленный чиновник.

Каждый ракетный батальон, пишет газета, включает четыре мобильные пусковые установки и большой запас ракет. Пусковая установка при этом «сильно напоминает» установку для ракетных комплексов «Искандер», которые разрешены в соответствии с международным договором.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой