The New York Times: Россия тайно разместила ракеты вопреки договору с США 14.02.2017, 20:51

РФ разместила крылатые ракеты, несмотря на то, что это нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Россия «тайно» разместила крылатые ракеты, несмотря на жалобы американских чиновников на то, что это нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный между Москвой и Вашингтоном в 1987 году, пишет The New York Times со ссылкой на должностных лиц в администрации президента США.

Представители администрации заявили, что россияне в настоящее время имеют два батальона крылатых ракет. Один по-прежнему находится на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Другой перемещен в декабре с этого полигона на базу «где-то еще» в стране, рассказал изданию высокопоставленный чиновник.

Каждый ракетный батальон, пишет газета, включает четыре мобильные пусковые установки и большой запас ракет. Пусковая установка при этом «сильно напоминает» установку для ракетных комплексов «Искандер», которые разрешены в соответствии с международным договором.