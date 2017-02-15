«Евангелие» от политрука Прилепина 1 Виктор Ерофеев, DW

15.02.2017, 14:44

Виктор Ерофеев

Запоздавший писатель-партизан не найдет понимания даже у своих кураторов в Москве.

Таинственный переход на тот свет целой кучки прославленных российскими телеканалами полевых командиров Донбасса в конечном счете не мог не родить сакрального текста. Ведь это исчезновение из жизни молодых садистов-утопистов, по сути своей, имеет мистический привкус. Ну, как можно поверить в то, что украинская команда киллеров могла проникнуть в жилые алтари полевых командиров, включая пространство лифта, или залезть под капот полностью защищенных внедорожников? Ведь лучшей рекламы военных способностей украинских силовиков не придумать! А если это не они, то кто? Что-то непонятное творится в донецкой социальной утопии, если не сказать: что-то сказочное.

А сказочная атмосфера провоцирует на откровение. Российские либеральные комментаторы нашли в поступке , подавшегося в заместители командира батальона по работе с личным составом, то бишь в донецкие политруки, лишь подлое желание пропиариться - и больше ничего. Это удручает, поскольку теперь любое попадание в публичное пространство объясняется в России пиаром и наказывается за нахальство. Захар был полностью обнажен как саморекламщик, с него даже сорвали его писательский псевдоним и пустили гулять голым безумцем. Между тем, в поступке Прилепина можно обнаружить несколько важных смыслов.

Прежде всего, это партизанщина. Она никем не санкционирована, и ответственность за нее лежит исключительно на ее авторе. По сути дела, это бунт против положения дел в России, погрязшей в коррупции, живущей под олигархической властью узкого круга кремлевских богачей. Захар по своей природе - социально чувствительный человек, он против богачей, которые сосут кровь народную, у него есть свои, пугачевские, идеалы справедливости, которые время от времени он излагает.

Не менее важной причиной бунта Захара является кризис либеральной мысли как в масштабах России, так и в мировом пространстве. Не верится писателю Захару, что где-то там, у соседей, в годину этого кризиса может родиться чистая идея побега в Европу, мечта о правовом государстве. Вместо этого, как часто бывает у отечественных доморощенных философов, рождается конспирологическая мысль о происках врага, который хочет растащить российскую империю по кускам и проглотить один кусок за другим. То, что Украина стала головной болью многих западных политиков и финансистов, которые не знают, что с этим куском бывшего СССР делать, российских почвенников никак не волнует, потому что конспирология для них выше любого смысла.

Конечно, можно рассуждать и о личных причинах перехода писателя в политруки и партизаны назло Кремлю и Украине, но тут уже пойдет разговор о кризисе литературы в ХХI веке, который коснулся и Прилепина. А это разговор отдельный. В любом случае Захар стал видным писателем, несмотря на литературный кризис личного и культурного пространства, и унижать его как писателя в поредевшем пространстве литературного творчества не стоит.

Самое же интересное состоит не в том, что Захар взял автомат и готов убивать живых людей, а в его объяснениях этого поступка. Они выглядят скорее не как интервью популярной газетке с миллионным тиражом, которую читает вся страна, а поистине евангелием от Захара. Создав эту благую весть, Захар выразил не только свою, но и общую философию российских ура-патриотических империалистов. Укорять Захара за то, что он пошел на войну, бессмысленно, потому что для него эта война священна. Он пытается сослаться на опыт других писателей, но тут достаточно вспомнить Лимонова. Если Лимонову можно, то почему мне нельзя?

Однако почему война против Украины священна? Здесь целый выводок причин.

Главное для тех, кто это провозглашает: Россия и русский мир - то, что лучше всего на свете. И потому встать на сторону русского мира - значит найти смысл существования. Таким образом, обнажается жалкая сущность мысли ура-патриотов. Ведь достаточно протереть глаза, чтобы увидеть, что органических бед в России так много, что лучшим мировым продуктом человеческой цивилизации ее можно назвать только курам на смех. Проблемы страны и государства не только не решаются, но даже не ставятся - намеренно, по неумению или просто по глупости. Ура-патриотам хочется верить в Россию, потому что националистическая метафизика крепка культом силы, но эта вера не заменяет знание и потому выглядит комически.

В своем интервью-евангелии Захар Прилепин предлагает любить Россию целиком - и как страну, и как государство. Но как можно любить такое государство, которое постоянно меняет свои правила игры и само не знает, что оно собой представляет. Какое государство? Государство, прошедшее через баню гражданской войны, до сих пор остается неоднородным, и в любом случае взаимной любви от него Захару не ждать. Кто будет кого любить: красные белых? Ленин Николая Второго? Сталин Троцкого? Горбачев Андропова? Российское государство не вышло из исторического тумана.

В евангелии от Захара можно прочесть, что украинцы - заблудшие твари, которые не знают, где их счастье. Так считают по отношению к народам все утописты, от Чегевары до Мотороллы. Захар вспоминает украинского бойца, который, попав в плен, понял, что истина принадлежит Донбассу. Нетрудно представить себе, что это был разумный парень, который быстро понял, что иначе избиения и пытки доведут его до смерти.

Можно и дальше изучать нищий текст этого евангелия от Прилепина, но зачем? Запоздавший к несостоявшейся победе "Новороссии" писатель-партизан, желающий дойти до Киева и завоевать всю Украину вопреки минским призрачным договоренностям, не найдет понимания ни в Москве, ни, конечно, в Киеве. Партизана сильно поправят не либералы, а те, кто руководят любимыми государственными органами Захара. Как сегодня говорят, мало не покажется.

Виктор Ерофеев, DW