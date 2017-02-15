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Как отличить коммунальщиков от аферистов

  • 15.02.2017, 14:50

В ЖЭУ рассказали, в каких ситуациях белорусы должны впустить в квартиру коммунальщиков.

В наши квартиры нередко пытаются попасть представители частных компаний — от продавцов фильтров до мастеров по ремонту окон. Зачастую они называют себя коммунальниками. Как отличить работников ЖЭУ от торговцев? И в каких ситуациях жильцы должны впустить в квартиру специалистов обслуживающей организации?

Жалобы от жильцов (1-2 звонка в день) на продавцов услуг, которые под видом работников ЖКХ предлагают проверку, поступают постоянно, — рассказывает tut.by директор ЖЭУ № 1 Фрунзенского района Минска Сергей Левин. — Мы объясняем, что это не наши работники, что никого в квартиры не посылали, и объясняем жильцам, как себя вести в подобных ситуациях.

Но не пустить в квартиру сотрудника ЖЭУ, который одет в спецодежду и предъявил удостоверение, по законодательству мы не можем, поясняют на портале коммунальной грамотности. Тех, кто откажется предоставить доступ к инженерным коммуникациям работникам коммунальной службы, могут привлечь к административной ответственности, уточняет начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства ЖКХ Геннадий Акстилович.

Потребитель должен понимать, что если он отказывается предоставить доступ в квартиру работнику ЖЭУ, о визите которого он был предупрежден заранее, то его можно привлечь к административной ответственности за нарушение правил пользования жильем. Но прежде чем впускать в жилье незнакомца, нужно уточнить его личность и организацию, которую он представляет. Как правило, на этом этапе отсеивается половина «оконщиков». Это элементарная безопасность, — говорит Геннадий Акстилович.

В каких ситуациях нужно впустить в квартиру работников ЖЭУ, прописано в Жилищном кодексе:

- для снятия показаний с приборов индивидуального учета расхода воды, тепловой и электрической энергии и газа;

- проведения аварийного ремонта, проверки соответствия жилого помещения установленным для проживания санитарным и техническим требованиям (в рамках которого работник ЖЭУ, согласно утвержденному графику, посещает квартиры для проверки центрального отопления, инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции);

- при прекращении предоставления коммунальных услуг в случае их неоплаты;

- для спасения жизни и предотвращения вреда здоровью граждан и их имуществу, а также в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Чаще всего коммунальникам нужно попасть в квартиру из-за планового обследования инженерных систем и коммуникаций. К примеру, центральное отопление и систему вентиляции специалисты проверяют раз в год.

Коммунальники как минимум за день должны предупредить жильцов о дате и времени своего прихода (бумажное извещение на информационной доске дома), имени и должности работника. Специалист должен быть в спецодежде, он обязан показать документы, которые подтверждают разрешение на оказание услуги от имени ЖЭУ.

Если же на пороге квартиры появится представитель частной компании и заявит о том, что он оказывает услуги как подрядчик ЖЭУ, в таких случаях нужно проверить эту информацию.

Это могут быть не только ЖЭУ, но и частные организации, которые также могут оказывать услуги, и им для проверки инженерных коммуникаций также может потребоваться доступ в квартиру. Поэтому если представитель обслуживающей организации сообщает, что оказывает услугу как служба, нанятая ЖКХ, то эту информацию следует проверить по телефону 115, — уточняет Геннадий Акстилович.


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