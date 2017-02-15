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Трамп: Обама был слишком мягким по отношению к России

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  • 15.02.2017, 16:46
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Президент США заявил, что в 2014 году РФ незаконно отняла Крым у Украины.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

"Россия отобрала Крым во время правления Обамы. Может, Обама был слишком мягким к России?" - пишет он.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ждет, что Россия обеспечит деэскалацию конфликта в Украине и вернет Крым. Также Спайсер отметил, что санкционная политика США в отношении России остается неизменной.


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