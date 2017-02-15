Трамп: Обама был слишком мягким по отношению к России 20 15.02.2017, 16:46

8,053

Президент США заявил, что в 2014 году РФ незаконно отняла Крым у Украины.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

"Россия отобрала Крым во время правления Обамы. Может, Обама был слишком мягким к России?" - пишет он.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ждет, что Россия обеспечит деэскалацию конфликта в Украине и вернет Крым. Также Спайсер отметил, что санкционная политика США в отношении России остается неизменной.