Пентагон усилит потенциал украинской армии 12 16.02.2017, 9:30

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США намерены оказывать серьезную поддержку вооруженным силам Украины.

Об этом заявила официальный представитель Пентагона Кортни Хиллсон, сообщает lenta.ru.

Замглавы Пентагона Боб Уорк, по словам Хиллсон, обсудил военную помощь Киеву с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. «Уорк подчеркнул, что США по-прежнему настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также наращивания потенциала украинских вооруженных сил», — сообщила она.

Уорк, как рассказала представитель Пентагона, также призвал Киев провести реформы, которые бы повысили эффективность предприятий украинского оборонного комплекса. Климкин, в свою очередь, подтвердил приверженность Украины реализации минских соглашений.

В конце декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал закон об оборонных расходах на 2017 год, который, в частности, предусматривает выделение 4,3 миллиарда долларов на сдерживание России. Данные средства пойдут на «политическую, экономическую и публичную дипломатию», а также на военную поддержку союзников по НАТО и других партнеров США в Европе и Азии.

В сентябре Эштон Картер, возглавлявший тогда Пентагон, и министр обороны Украины Степан Полторак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве, которое направлено на усиление взаимодействия государств в оборонной сфере, продвижение реформ в области обороны на Украине и повышение боеготовности вооруженных сил этой страны.