Bloomberg: Кремль велел российским госСМИ поменьше говорить о Трампе 4 16.02.2017, 19:02

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Фото: obozrevatel.com

Кремль передал российским государственным СМИ распоряжение перестать «подобострастно» говорить о президенте США.

Администрация президента России потребовала от российских государственных СМИ выпускать поменьше «льстивых» материалов о новом президента США Дональде Трампе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.

Как отмечает агентство, в российском руководстве растут опасения, что политика Трампа в отношении России будет не такой дружественной, как предполагалось.

Один из источников Bloomberg сообщил, что в Кремле объясняют свое распоряжение падающим интересом аудитории к процессу смены власти в США.

Журналист Константин Эггерт ранее сообщил, что сотрудникам ВГТРК поступило указание свести к минимуму освещение событий в США. Эггерт ссылался на свою знакомую, работающую в государственном медиахолдинге.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил 14 февраля, что Дональд Трамп рассчитывает на возвращение Крыма в состав Украины. Президент США вскоре опубликовал твит, в котором говорится, что «Россия забрала Крым» во время правления Барака Обамы. «Был ли Обама слишком мягким по отношению к России?» — задал вопрос новый президент.

Глава Пентагона Джим Мэттис 16 февраля заявил, что США не готовы к военному сотрудничеству с Россией. Госсекретарь США после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сказал, что американская администрация будет сотрудничать с Россией, когда это будет выгодно Америке.