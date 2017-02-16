«Вы хотите, чтобы вас, чиновников, начали в мусорку выбрасывать?» 16.02.2017, 20:04

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В администрации Московского района прошел прием помощника Лукашенко Александра Якобсона в вопросах декрета о «тунеядцах».

Журналистов не пустили присутствовать на встрече. Один из «тунеядцев» возмутился:

«Вы хотите, чтобы вас, чиновников, начали в мусорку выбрасывать? Почему вы представителя радио «Свобода» выгоняете отсюда?

Сейчас ситуация в обществе такая, что нагнетается обстановка. Причем нагнетается она чиновниками. Я считаю, что должен быть диалог власти с людьми. Вот у меня переписка: я полтора года по вине чиновников не могу найти работу. Они забыли, что они такие же люди, как и мы. Полтора года пришлось ждать, чтобы только попасть к помощнику», - сказал мужчина по имени Виктор в интервью «Радыё Свабода».