В Слуцке из-за порыва трубопровода без горячей воды оставались 60 домов 3 18.02.2017, 13:09

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Без воды остались также детские сады и школа.

В Слуцке из-за порыва трубопровода горячего водоснабжения без тепла и горячей воды оставались 60 многоквартирных домов, сообщили БелТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение о порыве трубопровода теплотрассы диаметром 400 мм в Слуцке по улице 14 Партизан поступило днем 17 февраля.

Без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались 60 многоквартирных жилых домов, 2 детских дошкольных учреждения и средняя школа.

Снабжение потребителей восстановлено сегодня в 2.20.