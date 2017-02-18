Американские ученые планируют возродить мамонтов 3 18.02.2017, 15:45

Исчезнувших более четырех тысяч лет назад мамонтов решили возродить.

Над генетическим восстановлением биологического вида работают ученые из Гарварда.

И хотя в перспективе создание эмбриона гибрида слона и мамонта, со временем ученые все же надеются возродить этих исчезнувших животных. По началу генетики собираются вживить гены мамонта в азиатского слона. Именно такой «гибрид» поможет лучше изучить генетические особенности вымерших млекопитающих, пишет pk.kiev.ua.

Перспективы этого исследования просто невероятны, ведь станет возможным создавать новых животных.