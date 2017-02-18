«Налоговая превратилась в дурдом, сотрудники прячутся от записанных в «тунеядцы» 42 18.02.2017, 18:35

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Куча времени и сил работников и госорганов идет не на то, чтобы сделать что-то хорошее по работе, а на то, чтобы заниматься ерундой.

Читатель «Салідарнасці» из Минска рассказал, как пока безуспешно пытается опровергнуть ошибку налоговой инспекции, имея необходимые документы на руках.

– Я законопослушный человек со средними по белорусским меркам доходами, средним достатком, имею семью. Когда только озвучили идею «налога на тунеядство», удивился не сильно – только по привычке покрутил пальцем у виска, имея в виду придумки тех, кто руководит нашим государством. Не верил, что они доведут дело до конца, видя, насколько их предложение абсурдно и не стыкуется с жизнью. Ведь и до этого была масса сомнительных идей (особенно запомнился Анатолий Тозик), но в основном все спускали на тормозах, – рассказал читатель.

– И вот приходится признать: в последние месяцы чиновники меня действительно удивили. Придумать такую проблему на ровном месте – это ж надо уметь. За кратчайшее время декретом №3 власти сумели настроить против себя даже моих аполитичных знакомых. При том, что в моем круге общения нет маргиналов, все, как говорится, «работящие».

Думаю, и у вас есть подобные примеры: муж работает, жена занимается домашним хозяйством и семьей. И теперь мужу нужно заплатить за жену. Пусть кто объяснит, что государство хочет сказать этим людям? Что мужу нужно меньше работать, меньше зарабатывать и меньше платить налогов, чтобы возникла необходимость отправить супругу работать за 300 рублей? Они там вообще осознают, что отбивают у людей всякую мотивацию?

А теперь расскажу конкретно про мою ситуацию. В январе открыл почтовый ящик и обнаружил там извещение забрать на почте письмо из налоговой. Понял, что с меня хотят содрать денег согласно декрету «о тунеядстве». Сразу поясню, что они ошиблись. В 2015 году я действительно не был нигде оформлен на ставку или полставки, но регулярно писал статьи для издательства. И официальные отчисления с моих гонораров с лихвой перекрыли требуемую согласно декрету сумму.

Моей первой реакцией было ничего не делать, на почту за письмом не ходить. Однако друг переубедил, сказав, что в будущем в связи с требованием налоговой могут возникнуть проблемы, да и в СМИ видел комментарий юриста, который сказал, что не забранное на почте «письмо счастья» от ответственности не освобождает.

В общем, пошел в почтовое отделение за бумагой из налоговой. Позвали не к окну, а в подсобное помещение, где эти извещения лежали стопками. За мной даже образовалась небольшая очередь.

Стопка писем «тунеядцам» в почтовом отделении

Фото: Еврорадио

На работе сделал официальную справку о доходах и уплате налогов за 2015 год, набрал по указанному номеру исполнителю из инспекции Первомайского района. Дозвонился только на третий день. Девушка на другом конце провода ответила, что исполнитель занята, но сказала, что я могу отправить им справку по электронной почте. Сразу уточнил: а как я узнаю, что вы ее получили? Позвоните через пару дней в приемную – был мне ответ.

Нет проблем: сделал все, как мне сказали. Только больше мне в налоговую инспекцию Первомайского района дозвониться не удается. По всем номерам либо никто не поднимает, либо постоянно занято. И так уже несколько недель.

Вновь написал им по электронной почте: вы мне собираетесь отвечать или нет?! В ответ тишина. Написал через электронное обращение на сайте Министерства по налогам и сборам – нет мне ответа.

Я догадываюсь, что в связи с абсурдным декретом налоговики, не имея полной информации, сильно накосячили с «письмами счастья», и утопают в бумажной волоките и разборе своих ошибок. Так что прикажете мне делать: лично ехать в налоговую, щемить там сотрудника и тыкать ему в физиономию справкой?!

До чего мы докатились: я, законопослушный гражданин, должен терять время, чтобы кого-то разыскивать и доказывать ему, что честно тружусь. Налоговая превратилась в дурдом, а ее сотрудники прячутся от записанных в «тунеядцы». Куча времени и сил работников и госорганов идет не на то, чтобы сделать что-то хорошее по работе, а на то, чтобы заниматься фигней.

Читаю об абсурдных и бредовых ситуациях, спровоцированных декретом «о тунеядстве», и прихожу в ужас. Что мы сделали с нашей страной? Почему честных людей у нас называют «тунеядцами», а чиновников считают за клоунов? С нас же все соседи смеются.