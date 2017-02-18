Николай Статкевич: Люди почувствовали, что пора уже сказать «стоп!» 24 18.02.2017, 19:25

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Николай Статкевич

На Марш рассерженных белорусов 17 февраля вышли тысячи человек.

- Декрет о «тунеядцах» неконституционный и незаконный. Он совершенно нелепый, нелогичный с точки зрения нормальных людей, – рассказал сайту kyky.org один из лидеров оппозиции Николай Викторович Стакевич. – Хотя у нас официально безработица 1-1,5%, реальные цифры раз в десять выше. Нам говорят о 50 тысяч безработных, а с 440 тысяч людей пытаются взять деньги за то, что они официально не работают. Налог на безработицу прецедентов не имеет. Обычно безработным назначаются пособия, на которые можно худо-бедно жить. У нас все наоборот.

Людей на Марше рассерженных белорусов было значительно больше, чем обычно выходит на такие чисто политические акции. Я такого не припомню раньше, а теперь люди обращаются, пишут в личку: «Чем помочь? Дайте мне листовки, наклейки – я их разнесу и наклею», «Акции запретили в Гродно и Могилеве – мы приедем в Минск». Мы даже пошли на то, чтобы опубликовать в социальных сетях план Марша, полностью раскрыть свои карты перед возможными действиями власти, хотя подобные публикации никто не делает. Люди должны понимать, что никто их не хочет подставить, вовлечь в какие-то неприятности, мы просто корректно и спокойно хотим донести свою точку зрения. Наверное, люди почувствовали, что нельзя позволять эти нелепые издевательства, пора уже сказать – стоп! Как это было в 1999 году на «Марше свободы».

Мне самому не пришло «письмо счастья», я военный пенсионер, но в моем окружении хватает людей, которые категорически не согласны платить этот налог. И за каждым стоит своя история. Казалось бы, человек ищет работу, в центрах занятости есть вакансии. Но, в 80% случаев они оказываются фиктивными, ложными, отсутствующими в реальности в четырех случаях из пяти.

Они не могут сами дать работу людям. И наказывают их за это. С какой целью? Они, получается, выгоняют людей из страны? Десятки автобусов уезжают ежедневно на Москву, введены дополнительные рейсы. Белорусы уезжают на заработки в Россию, а кто помоложе и знает языки – на Запад. Белорусы – рекордсмены в мире по получению шенгенских виз. За год порядка 100 тысяч белорусов получает вид на жительство. Этот декрет оставит здесь пенсионеров и всевозможных многочисленных силовиков и чиновников... Это больная логика. Это презрение, когда к людям относятся как к скотам: а давай-ка позабавимся, они ж все проглотят. Это убийство страны. Это больше, чем преступление против людей, получивших эти письма, это преступление против всех».

Напомним, что вчера на Марш рассерженных белорусов в Минске вышли тысячи человек.