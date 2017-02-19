Чиновники заволновались: учителя бегут из минских школ 4 19.02.2017, 8:48

Городские власти вынуждены признать, что не могут решить жилищный вопрос для работников образования.

В улучшении жилищных условий нуждается 3271 работник системы образования Минска. Об этом, сообщает агентство «Минск-Новости», рассказал председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик.

— В период с 2011 по 2016 год работникам нашей системы было выделено 43 квартиры для строительства. В общежитии на ул. Гинтовта за комитетом по образованию закреплено 48 жилых ячеек, в которые за три года было заселено 92 человека. 476 семей и одиноких педагогов проживают также в общежитиях учреждений профтехобразования. Но это не удовлетворяет спрос, — отметил Мирончик. — Одной из главных причин ухода специалистов из системы образования, по их словам, является даже не невысокая зарплата, а отсутствие жилья и невозможность оплачивать съемное. В определенной степени остроту проблемы поможет снять внесение в коллективные договоры учреждений образования положения о компенсации средств, затраченных молодыми специалистами на оплату найма жилья.

По словам чиновника, подобная инициатива — добровольное дело каждого отдельно взятого учреждения. Речь идет не о бюджетных ассигнованиях, а о средствах, полученных от внебюджетной деятельности.

— Вопрос с жильем остро стоит не только у молодых преподавателей, но у минских педагогов в целом, поэтому мы будем активнее поднимать вопрос о возможности строительства общежития для работников сферы образования, — сказал председатель комитета.