Эксперт: Черноморский флот РФ находится в стадии операционного сковывания 4.05.2024, 19:07

Треть боевого ядра флота уничтожила Украина благодаря инновациям.

Сейчас Черноморский флот России находится в стадии операционного сковывания — силы есть, а полноценно действовать не может. Треть боевого ядра флота уничтожила Украина благодаря инновациям. Об этом FREEДОМ сказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко.

- Наши военные использовали критическую слабость старых кораблей противника. Они были, в основном, еще советской постройки, за исключением, может быть, одного или двух, я имею в виду среднего класса и больше. Эти корабли были уничтожены или сильно повреждены. У них слабая система ПВО, слабое техническое оснащение для того, чтобы малоразмерные цели и средства воздушного нападения обнаруживать, — заметил он.

Рыженко сообщил, что сейчас Черноморский флот частично отошел в Новороссийск.

- Там находятся самые новые корабли — ракетоносители и подводные лодки. И единственный новый десантный корабль «Петр Моргунов» тоже там находится. Корабли, которые постарше, базируются в Севастополе — около половины тех, которые входят в состав Черноморского флота. Такое большое количество обусловлено тем, что имеется много кораблей обеспечения и судов, но они тоже старые, — рассказал эксперт.

Он обратил внимание, что на начало войны 45 кораблей и катеров российского Черноморского флота выполняли задачи, а в настоящее время, чаще всего, в море вообще никого нет.

- Россияне побаиваются морских дронов, которые мы научились достаточно эффективно использовать против кораблей противника. Военное командование РФ старается усилить противовоздушную оборону портов. Украинские Силы обороны периодически наносят удары, уничтожают системы ПВО. Сейчас в море наблюдается относительное затишье, хотя пару недель назад первый раз за полгода две подводные лодки выпустили восемь ракет «Калибр» по Украине, шесть из них было сбито. Но ситуация может быстро измениться, — сказал Рыженко.