«Мы умеем быть одним народом» 19.02.2017, 12:39

Фото: bortnikau.livejournal.com

Энергетика Марша рассерженных белорусов напомнила 2010 год.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист, экс-глава избирательного штаба кандидата в президенты на выборах 2010 года Николая Статкевича Сергей Марцелев.

«Энергетика вчерашней акции напомнила 2010 год.

Участники шествия приглашали прохожих и стыдили выпивающих в «Центральном» в честь пятницы. Люди улыбались друг другу и общий драйв передавался как электрический ток по всей колонне. Афнагель, Северинец, Статкевич, Федынич - мне было интересно их слушать. При всей профессиональной дистанции к митинговой риторике.

Мы умеем быть одним народом. Мы - белорусы, а не быдло.

Поинтересуетесь, а кто же тунеядец? Да и такие есть. В правительстве».