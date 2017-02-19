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«Мы умеем быть одним народом»

  • 19.02.2017, 12:39
Фото: bortnikau.livejournal.com

Энергетика Марша рассерженных белорусов напомнила 2010 год.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист, экс-глава избирательного штаба кандидата в президенты на выборах 2010 года Николая Статкевича Сергей Марцелев.

«Энергетика вчерашней акции напомнила 2010 год.

Участники шествия приглашали прохожих и стыдили выпивающих в «Центральном» в честь пятницы. Люди улыбались друг другу и общий драйв передавался как электрический ток по всей колонне. Афнагель, Северинец, Статкевич, Федынич - мне было интересно их слушать. При всей профессиональной дистанции к митинговой риторике.

Мы умеем быть одним народом. Мы - белорусы, а не быдло.

Поинтересуетесь, а кто же тунеядец? Да и такие есть. В правительстве».


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