Объявлены все победители Берлинского кинофестиваля 19.02.2017, 13:14

Лучшим признали венгерский фильм «О теле и душе».

Победителем 67-го Берлинского кинофестиваля стал венгерский фильм «О теле и душе». Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на сайт Берлинале.

Фото: EPA/UPG

Он рассказывает об «удивительно красивой истории любви», которая разворачивается на скотобойне в Будапеште.

Гран-при жюри Золотого медведя получил сенегальсий режиссер Ален Гомис за фильм Фелисите о певице из Киншасы, которая всеми способами пытается помочь своему тяжелобольному сыну.

Серебряного медведя за лучшую режиссуру получил финский кинематографист Аки Каурисмяки, представивший фильм «Другая сторона надежды» о беженце из Сирии.

Лучшей актрисой Берлинале признана Ким Мин-хи из Южной Кореи, снявшаяся в картине Хона Сан Су «В одиночестве на пляже ночью».

Фото: EPA/UPG

«Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль получил австрийский актер Георг Фридрих, снявшийся в фильме немецкого режиссера Томаса Арслана «Светлые ночи».

Приз за лучший сценарий получили Себастьян Лелио и Гонсало Маса за фильм «Фантастическая женщина».

Награды в честь основателя фестиваля Альфреда Бауэра за самый перспективный игровой фильм удостоилась польский кинорежиссер и сценарист Агнешка Холланд за картину «След».

Фото: EPA/UPG

Гран-при международного жюри достался фильму «Школа номер 3» украинки Елизаветы Смит и немца Георга Жено о школьниках в Донбассе.