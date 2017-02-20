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В России мошенники продавали граненые стаканы вместо «айфонов»

  • 20.02.2017, 20:09

Россияне покупали через интернет iPhone, а на почте получали граненый стакан или камень.

В сентябре прошлого года мы писали об эпидемии мошенничества, охватившей Россию: местные жители покупали через интернет iPhone, а на почте получали граненый стакан или камень.

Жертвами преступников стали тысячи россиян. Сегодня «Почта России» сообщила о том, что мошенников удалось задержать силами собственной службы безопасности и правоохранительных органов Москвы.

Как сообщает официальный сайт почты, только в январе 2017 года они получили в качестве наложенного платежа свыше $104 000 от беспечных покупателей. За все время действия группировка мошенников могла заработать сотни тысяч долларов.

Одним из участников группировки оказалась девушка, которую задержали в отделении связи сразу после получения наложенного платежа за посылку с подложными девайсами. В деле есть еще четверо подозреваемых.


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