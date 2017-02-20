Рабочие «Слонимского винзавода» устроили забастовку 20.02.2017, 22:17

Рабочие предприятия прекратили работу и потребовали встречи с директором.

В понедельник, 20 февраля, свой протест по поводу низкой зарплаты выразили кладовщики, грузчики и водители филиала «Слонимский винзавод» открытого акционерного общества «Дятловский ликероводочный завод «Алгонь», передает «Радыё Рацыя».

В первой половине рабочего дня они прекратили работу и потребовали встречи с директором ОАО «Дятловский ликероводочный завод «Алгонь» Валерием Гузенем, возглавляющим предприятие с мая 2010 года.

Кстати, контора ОАО «Дятловский ликероводочный завод «Алгонь» находится в деревне Козловщина Дятловского района. Именно к нему в прошлом году был присоединен «Слонимский винзавод». Но директор по требованию рабочих не явился, либо он их боится, либо понимает, что требования рабочих выполнены не будут.

Напомним, что на прошлой неделе на Слонимском винзаводе бастовали рабочие разливного цеха № 1, которые получили зарплаты на 70-90 рублей меньше, чем раньше.